Mariusz Kamiński: okręg chełmsko-zamojski jest bardzo ważny; liderami - Madziar, Sachajko, Pawłowska i Zieliński (aktualizacja)

Okręg chełmsko-zamojski jest bardzo ważny dla Polski, dla Prawa i Sprawiedliwości - powiedział w sobotę szef MSWiA Mariusz Kamiński, który jest jedynką w okręgu nr 7 do Sejmu. Za nim znaleźli się m.in. Ryszard Madziar, Jarosław Sachajko, Monika Pawłowska, Tomasz Zieliński.

Podczas sobotniej konferencji w Chełmie podano nazwiska kandydatów z listy PiS do Sejmu w okręgu nr 7 (Chełm). Na jej czele znajduje się minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński. Za nim, na drugim miejscu, znalazł się Ryszard Madziar, doradca ministra aktywów państwowych Jacka Sasina, pełnomocnik PiS w okręgu nr 18, a na trzecim Jarosław Sachajko, poseł Kukiz'15. Czwarte miejsce na liście należy z kolei do posłanki Moniki Pawłowskiej, zaś piąte do posła Tomasza Zielińskiego.

Na liście znaleźli się także między innymi: poseł Dariusz Stefaniuk, wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski, członek zarządu województwa lubelskiego Zdzisław Szwed, poseł Sławomir Zawiślak, starosta radzyński Szczepan Niebrzegowski, poseł Beata Strzałka, dyrektor Cukrowni Werbkowice Maryla Symczuk, przewodniczący sejmiku województwa Jerzy Szwaj, dyrektor PGE Dystrybucja oddział Zamość Andrzej Olborski. Listę PiS w okręgu nr 7 zamknie poseł Anna Dąbrowska-Banaszek.

Do Senatu z okręgu nr 17 (Biała Podlaska) kandydować będzie obecny senator Grzegorz Bierecki. Radna gminy Urszulin, dyrektor KOWR w Lublinie Kamila Grzywaczewska wystartuje do Senatu z okręgu nr 18 (Chełm), a senator Jerzy Chróścikowski z okręgu nr 19 (Zamość).

Szef MSWiA zaznaczył, że okręg chełmsko-zamojski to "okręg bardzo ważny dla Polski, dla Prawa i Sprawiedliwości". "Mówiąc symbolicznie, losy Polski rozstrzygną się na wschodniej granicy naszego kraju" - dodał.

Odniósł się do trwającej za wschodnią granicą wojny. Jak mówił, po raz kolejny fanatycy rosyjscy dążą do odbudowy wielkiej Rosji; dążą do odbudowy rosyjskiej strefy wpływów. "Nasz rząd robi wszystko, żeby Polacy - tak ciężko doświadczeni naszą historią - już nigdy nie zaznali wojny i utraty wolności. Chcę państwa zapewnić jako minister spraw wewnętrznych, że nasi funkcjonariusze, żołnierze, wzorowo i rzetelnie pełnią służbę na granicy, strzegąc naszej suwerenności i naszego bezpieczeństwa niezależnie od naszych poglądów politycznych" - podkreślił.

Mariusz Kamiński zwrócił uwagę, że "wszyscy obywatele już niedługo będę wypowiadali się w sprawie też tak fundamentalnej jak bezpieczeństwo nas wszystkich, niezależnie od poglądów politycznych". "Komu powierzyć losy kraju? Czy tym, którzy konsekwentnie, twardo obronili nasze granice i naszą suwerenność i pokazali, że są skuteczni? Czy tym, którzy (…), jak pamiętamy działania opozycji, torpedowali każde z działań rządu w parlamencie, zwalczali plany zwiększenia kompetencji Straży Granicznej i zapory inżynieryjne, które miały nas oddzielić od wrogiego reżimu? Pamiętacie państwo posłów opozycji przepychających się na granicy z funkcjonariuszami Straży Granicznej, biegającymi z reklamówkami i z pudełkami z pizzą dla nielegalnych uchodźców sprowadzanych przez wrogie reżimy?" - wymieniał szef MSWiA.

"Ci ludzie mówią dziś: chcemy rządzić. A my prosimy naszych wyborców i wszystkich obywateli - podejmijcie decyzję na podstawie faktów. (…) Nasi obywatele w całej Polsce, i tu, na terenach przygranicznych, żyją spokojnie, bezpiecznie. I tak mają żyć - to jest nasz cel" - zapewnił Mariusz Kamiński.

"Dlatego prosimy was o możliwość dalszego odpowiedzialnego rządzenia, o przedłużenie politycznego mandatu" - powiedział.

Ryszard Mardziar, który kandyduje z drugiego miejsca na liście PiS do Sejmu w okręgu nr 7 mówił, że za rządów Donalda Tuska pieniądze otrzymywały wielkie ośrodki. "Takie ośrodki jak Chełm, Zamość, Biłgoraj, Krasnystaw były Polską B. Nam się udało to odwrócić. Chcemy to utrzymać dalej" - zapewnił.

Poseł Jarosław Sachajko, kandydat z trzeciego miejsca, nawiązał do sytuacji w rolnictwie po agresji Rosji na Ukrainę. "Dzięki temu, że pieniądze w budżecie są, można było przeznaczyć 16 mld złotych właśnie dla rolników (…) Jest cała wizja na to, w jaki sposób w tej nowej sytuacji rozwijać rolnictwo" - dodał.

Wybory parlamentarne odbędą się 15 października. Polacy wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów.

