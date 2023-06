"Marka sama w sobie" - obchody 70-lecia Białostockiego Teatru Lalek

Białostocki Teatr Lalek "jest marką samą w sobie" - podkreślił marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki, w trakcie niedzielnych obchodów jubileuszu BTL. 70 lat istnienia to czas, w którym zawiera się wspaniała tradycja - ocenił wicepremier, minister kultury Piotr Gliński.

Białostocki Teatr Lalek (BTL) powstał w 1953 roku; jest instytucją miejską. W obecnym budynku teatr mieści się od 1979 roku i był to pierwszy specjalnie budowany w Polsce teatr lalek.

Uroczystości rozpoczęły się w niedzielę po południu otwarciem Alei Lalkarzy im. Piotra Sawickiego, który był założycielem teatru. Aleja znajduje się przed siedzibą teatru. Wcześniej nad taką formą upamiętnienia Sawickiego zagłosowali jednogłośnie miejscy radni.

W gali wzięły udział władze Białegostoku i województwa, syn założyciela teatru Piotr Sawicki, zespół BTL, wykładowcy i studenci związanej z teatrem z białostockiego wydziału Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie, a także ludzie teatru związani z BTL.

"70. urodziny to jedne z tych najważniejszych" - mówił dyrektor BTL Jacek Malinowski. Wyjaśnił, że teatr instytucjonalny to nie budynek, urządzenia i sterta dokumentów wypełnianych codziennie, "tylko to są ludzie". "Ten teatr od zawsze był przepełniony osobowościami" - podkreślił. "I mam nadzieję, że te osobowości będą tutaj nieustannie kwitły" - dodał.

"Chciałbym, żeby nam się fantastycznie współpracowało, współżyło, tworzyło, żebyśmy byli usatysfakcjonowani z naszej pracy, z naszych dokonań artystycznych" - powiedział Malinowski zwracając się do pracowników teatru i artystów, którzy tworzyli i tworzą ten teatr. Podziękował też za wsparcie miasta.

"70 lat istnienia to czas, w którym zawiera się wspaniała tradycja Białostockiego Teatru Lalek w nieustannym kształtowaniu przez tę instytucję wrażliwości estetycznej widzów oraz dbałości o różnorodność i wysoki poziom repertuaru" - podkreślił w liście odczytanym podczas uroczystości wicepremier minister kultury prof. Piotr Gliński. Zwrócił w nim uwagę na bogaty dorobek teatru, a także rangę i prestiż białostockiej instytucji.

Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski powiedział, że BTL to instytucja, która - jak mówił - "miała szczęście do dyrektorów, do aktorów, a przede wszystkim do widzów". Dodał, że widzowie przychodzą do tego teatru, żeby "poobcować ze wspaniałą sztuką". Podkreślił, że poziom teatru jest znany nie tylko w mieście, ale też w całej Polsce i na świecie, a miasto stara się to doceniać.

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski powiedział, że środowisko białostockich lalkarzy jest bardzo ważne dla "życia kulturalnego w mieście i regionie". Życzył całemu zespołowi BTL, aby w przyszłym 70-leciu teatr, podobnie jak obecnie, będzie promował polską kulturę w wielu obszarach, a także będzie przybliżał różne tradycje lalkarskie z całego świata.

Marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki ocenił, że Białostocki Teatr Lalek "jest marką samą w sobie". "Mamy niewiele takich instytucji kultury, dlatego powinniśmy je cenić i o nie bardzo mocno dbać" - powiedział i dodał, że BTL jest w gronie takich "ekskluzywnych" instytucji kultury jak Teatr Wierszalin, Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku czy Opera i Filharmonia Podlaska, które są - jak podkreślił - "wizytówką naszego regionu".

W ramach obchodów wręczono nagrody i odznaczenia zasłużonym teatrowi. Medale "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" przyznawane przez ministerstwo kultury wyróżniono czternaście osób. Złoty medal przyznano Wiesławowi Jurkowskiemu, wieloletniemu scenografowi BTL. Srebrne i brązowe medale "Gloria ARtis" otrzymali: dramaturg BTL Marta Guśniowska oraz aktorzy BTL: Zbigniew Liwińczuk, Krzysztof Pilat, Paweł Szymański, Adam Zieleniecki, Krzysztof Bitdorf, Jacek Dojlidko, Michał Jarmoszuk, Błażej Piotrowski, Mateusz Smaczny, Agnieszka Sobolewska, Izabela Wilczewska i Ewa Żebrowska.

Przyznano też m.in. medale za długoletnią pracę od prezydenta RP, a także honorową odznakę województwa podlaskiego.

Obchody 70-lecia BTL zakończył w niedzielę wieczorem koncert "Dajemy jazzu na siedemdziesiątkę". Uroczystości odbyły się w ramach trwającego w teatrze 5. Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek dla Dorosłych "Metamorfozy Lalek".