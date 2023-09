Markowa: W sobotę i niedzielę zamknięte ulice i zmiany w organizacji ruchu w związku z uroczystościami beatyfikacji rodziny Ulmów

W związku z uroczystościami beatyfikacji rodziny Ulmów w Markowej (Podkarpackie) kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami w ruchu. Część ulic jest zamknięta, na niektórych wprowadzono ruch jednokierunkowy - informuje policja.

Uroczystości związane z beatyfikacją rodziny Ulmów rozpoczynają się w Markowej w sobotę, 9 września. Na początek odbędzie się Podkarpackie Święto Młodych z Rodziną Ulmów, czyli spotkanie Duszpasterstw Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej z rówieśnikami z Archidiecezji Przemyskiej, Diecezji Zamojsko - Lubaczowskiej oraz Sandomierskiej. Spotkanie zakończy wieczorny koncert na stadionie. Tam też, w niedzielę o godz. 10 rozpocznie się msza beatyfikacyjna. Organizatorzy przewidują, że weźmie w niej udział ok. 30 tys. osób.

Dlatego w Markowej w sobotę już od godz. 8 zamknięta jest ul. Dworska. Tak będzie do niedzieli, do godz. 16. Zakaz nie dotyczy mieszkańców tej ulicy. W tym czasie, na kilku odcinkach dróg, tam gdzie zorganizowano parkingi dla samochodów osobowych i autokarów, będzie obowiązywać ruch jednokierunkowy.

Zmiany dotyczą drogi powiatowej Markowa-Gać, na odcinku od miejscowości Gać do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 881, samochody będą mogły jechać tylko w kierunku Markowej. Tak samo będzie na drodze gminnej Lipnik-Markowa, ruch jednokierunkowy będzie w stronę miejscowości Markowa. Z kolei na drodze powiatowej Markowa-Gać, na odcinku od drogi na Husów do Biblioteki w Markowej, ruch będzie tylko w stronę miejscowości Gać.

Sobotni koncert rozpocznie się o godz. 18. Kierowcy samochodów osobowych i autokarów znajdą szczegółowe informacje i mapy z wyznaczonymi parkingami na stronie: https://ulmowie.pl/koncert/

W niedzielę, od północy do godz. 16, będzie zamknięta droga wojewódzka nr 881 relacji Sonina-Markowa (od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1542R Albigowa-Sonina w miejscowości Sonina koło stacji Paliw Orlen do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1545R Husów-Lipnik-Sietesz w miejscowości Sietesz).

Nieprzejezdna będzie również droga gminna relacji Kosina-Markowa (na odcinku od ośrodka zdrowia w Markowej do końca zabudowań w miejscowości Kosina Górna).

W niedzielę ruch jednokierunkowy będzie dotyczyć dróg: Markowa-Gać, odcinek od drogi na Husów do Biblioteki w Markowej, ruch jednokierunkowy w stronę miejscowości Gać; Markowa-Gać, odcinek od miejscowości Gać do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 881, ruch jednokierunkowy w stronę miejscowości Markowa; droga wojewódzka nr 881, odcinek od granicy gminy Kańczuga do skrzyżowania Markowa-Gać, ruch jednokierunkowy w stronę miejscowości Markowa; droga powiatowa relacji Albigowa-Sonina, ruch jednokierunkowy w stronę miejscowości Albigowa; droga gmina Lipnik-Markowa, ruch jednokierunkowy w stronę miejscowości Markowa; droga gminna Głuchów-Zagrody "Przecznice", ruch jednokierunkowy w stronę miejscowości Markowa.

Policja przypomina, że na poszczególne odcinki dróg zostaną wpuszczone pojazdy z wydanymi wcześniej przez organizatora przepustkami. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości dojazdu oraz parkingów dla samochodów osobowych i autokarów, znajdują się na stronie: https://ulmowie.pl/ogloszenia/ Dodatkowe informacje można znaleźć również na stronie Starostwa Powiatowego w Łańcucie: https://www.powiatlancut.pl/aktualnosci/aktualnosci-male/zmiany-organizacji-ruchu-drogowego-w-zwiazku-z-beatyfikacja-rodziny-ulmow,973.html

"Policjanci będą czuwać nad bezpieczeństwem osób biorących udział w uroczystości, przede wszystkim będą służyć pomocą, a także kierować na objazdy i wyznaczone przez organizatora miejsca parkingowe" - poinformował Piotr Wojtunik, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

Mundurowi apelują o ostrożność, rozwagę, cierpliwość i przestrzeganie poleceń funkcjonariuszy, którzy będą w tych dniach kierować ruchem.