Marlena Maląg: 800 plus to nie obietnica wyborcza tylko fakt

800 plus to nie jest obietnica wyborcza tylko fakt – powiedziała we wtorek w Programie I Polskiego Radia minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Podkreśliła, że podniesienie wysokości świadczenia z 500 zł do 800 zł oznacza wzrost wydatków państwa o 24 mld rocznie.

W poniedziałek prezydent podpisał nowelizację podnoszącą od 1 stycznia 2024 r. wysokość świadczenia wychowawczego z 500 zł do 800 zł.

"To nie jest obietnica wyborcza tylko fakt. Są to dodatkowe 24 mld zł - te duże pieniądze może przemawiają do wszystkich jak duże jest to wsparcie. Wyobraźmy sobie, że przez 18 lat kiedy rodzice wychowują dziecko dostaną ponad 172 tys. zł. Tego przed rokiem 2016 nie było" - skomentowała Maląg.

"Waloryzacja świadczenia 500 plus o 60 proc. to odpowiednie zabezpieczenie w budżecie państwa. My nie pozwalamy na to, aby pieniądze z budżetu państwa wypływały przez dziurawy durszlak, tylko aby pozostawały i były m.in. na programy społeczne" - dodała.

Minister mówiła też o 14. emeryturze. "Rada Ministrów podejmuje decyzję co do terminu wypłaty i wysokości tego świadczenia - jest to co najmniej minimalna emerytura - i takie rozporządzenie jest przygotowywane" - powiedziała, dodając, że termin zostanie ogłoszony w najbliższych tygodniach, a 14. emerytura najprawdopodobniej będzie wypłacana od początku września.

"Seniorzy nie składają żadnych wniosków, w momencie wypłaty emerytury wpłynie też 14. emerytura" - przypomniała.

Zapowiedziała, że Prawo i Sprawiedliwość przygotowuje także inne programy, które chce wprowadzić, ale zostaną one ogłoszone podczas kampanii wyborczej.

Autorka: Delfina Al Shehabi

del/ joz/