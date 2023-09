Marlena Maląg: pomoc seniorom to nie obciążenie dla budżetu państwa; to odpowiedzialność

Pomoc seniorom to nie jest obciążenie dla budżetu państwa ani dla podejmowanych działań rządowych; to jest odpowiedzialność za drugiego człowieka – powiedziała w niedzielę PAP minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg podczas "Senioraliów 2023" w Ostrowie Wielkopolskim.

"Takie spotkania z seniorami są momentem, aby porozmawiać i podsumować, co zostało zrobione przez te 8 ostatnich lat i pokazać, jakie są dalsze plany. Dla nas stabilizacja seniorów jest bardzo ważna i stąd takie spotkania" - podkreśliła w rozmowie z PAP minister rodziny Marlena Maląg.

Szefowa resortu prowadzoną przez rząd Prawa i Sprawiedliwości politykę senioralną nazwała godnościową. "Przywróciliśmy seniorom możliwości wyboru w kwestii wieku emerytalnego, który został przez Donalda Tuska wydłużony. Kobietom i mężczyznom kazano pracować do 67. roku życia. My tę sytuację zmieniliśmy" - powiedziała.

Podkreśliła, że polityka senioralna musi stać na dwóch silnych fundamentach. Z jednej strony wskazała na bezpieczeństwo finansowe seniorów, z drugiej na aktywność osób starszych.

"W każdej tej dziedzinie zostało zrobione bardzo dużo. To godna waloryzacja, wzrost minimalnej przeciętnej emerytury w Polsce, to wprowadzenie dodatkowych świadczeń, jak 13. i 14. emerytura. Te świadczenia już będą z seniorami na stałe. To jest bardzo ważne, ponieważ pomaga seniorom bezpiecznie i godnie przeżyć jesień życia" - powiedziała.

Minister wspomniała też o zmianach w polityce fiskalnej, czyli obniżenie PIT do 12 procent i zwolnienia od opodatkowania emerytur do wysokości 2,5 tys. zł.

"Przygotowaliśmy rozwiązania także dla tych seniorów, którzy nadal chcą być aktywni zawodowo. Jeżeli ktoś chce dalej pracować i nie przechodzić na emeryturę, to wtedy nie jest odprowadzany podatek do kwoty 85 tys. zł" - wskazała przykład.

Rząd - jak podkreśliła Marlena Maląg - dba też o aktywność seniorów. "To dla nich stworzyliśmy takie programy, jak Senior +, Wspieraj Seniora czy Opieka 75+, a także wprowadziliśmy darmowe leki dla seniorów już od 65. roku życia" - wymieniała.

W Polsce, za czasów rządów PiS, powstało 1200 domów i klubów seniora. W Wielkopolsce jest ich ponad 100. To miejsca aktywności, gdzie seniorzy uczestniczą w różnorakich warsztatach i w rehabilitacji.

Minister Maląg przyznała, że często spotyka się z seniorami. "Zazwyczaj opowiadają mi, jak zmieniło się ich życie. Niektórzy mówią, że dzięki poprawie sytuacji finansowej mają środki na wyjazdy i niektóre formy aktywności. Kiedy nasi dziadkowie i rodzice mają środki na bezpieczną jesień życia, to również ich dzieci z tego korzystają. To jest właśnie ta solidarność międzypokoleniowa" - powiedziała.

Podkreśliła, że "pomoc seniorom to nie jest obciążenie, ani dla budżetu państwa, ani dla podejmowanych działań rządowych; to jest odpowiedzialność za drugiego człowieka".

Szefowa resortu rodziny spotkania z seniorami, są miłymi chwilami. "Możemy podziękować wam w ramach solidarności międzypokoleniowej za wychowanie młodego pokolenia, za to, że żyjemy w wolnej niepodległej ojczyźnie, a z drugiej strony możemy pokazać też nasze zobowiązania, że to jest nasz obowiązek troszczyć się o seniorów" - oświadczyła minister Marlena Maląg.

Dla zgromadzonych w hali Arena zaśpiewała Stanisława Celińska.

