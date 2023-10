Marsz Miliona Serc czy "Bezpieczna Polska" - co bardziej przekona wyborców?

Bez wątpienia to jedno z najważniejszych wydarzeń tegorocznej kampanii wyborczej: zderzenie dwóch narracji, czyli tego, jak postrzega przyszłość koalicja rządowa, a jak opozycja. Być może nic ważniejszego już się nie wydarzy, a sondażowe wyniki będą się wahać do samego końca.

Opozycyjne partie mówią o sukcesie Marszu Miliona Serc.

Prawo i Sprawiedliwość uważa, że marsz to frekwencyjna porażka opozycji.

PiS zachęcał podczas niedzielnej konwencji hasłem "Bezpieczna Polska".

Kto wygra – to pytanie pozostanie bez wątpienia otwarte do czasu policzenia wszystkich głosów. Żadna ze stron nie kapituluje, każda szuka argumentów i kontrargumentów. Jedna strona – na ulicach Warszawy, organizując Marsz Miliona Serc, druga – podczas konwencji w Katowicach.

- Jeszcze nikt nigdy marszami wyborów nie wygrał. Platforma podjęła ostatni zryw przedwyborczy, widząc, że pomimo ton kłamstwa wylewanego z ust polityków Platformy z Tuskiem na czele przez ostatnie miesiące i lata, nic to nie dało. Sondaże są poniżej 30 procent - powiedział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek na antenie Radia Wnet.

- W Katowicach było pięknie, takiej konwencji jeszcze nie mieliśmy, natomiast w Warszawie było sporo ludzi, ale to sporo ludzi to jest kilka razy mniej niż milion. Wydaje się, że frekwencyjnie, pod względem zapowiedzi oczywiście, wyszła klapa - dodał.

Tysiące czy setki tysięcy. Czyli tłum, a może tłumek

Ocena marszu pod względem liczebności jest uznawana za miernik jego sukcesu. Według nieoficjalnych informacji policji jego uczestników było w południe nie więcej niż 100 tys., zdaniem warszawskiego ratusza – ponad milion. Bez wątpienia dla opozycji z jej największą siłą, czyli Platformą Obywatelską, było to wydarzenie, która ma nadać rozpędu kampanii wyborczej na jej ostatniej prostej.

- Jesteście wy - z biało-czerwonymi flagami - i jest jakaś ponura władza, która dziś uciekła ze stolicy. I wróci tutaj, wiem, że oni tu wrócą, ale 15 października wasze i moje zadanie polega na tym, żeby znowu zniknęli nie tylko ze stolicy, żeby przeszli do historii, do przeszłości - mówił w czasie niedzielnego marszu Donald Tusk, przewodniczący PO.

Wtórowali mu przedstawiciele innych opozycyjnych partii.

- Jestem tutaj, bo uważam że po wyborach opozycja stworzy wspólny rząd (…). Chcę, żeby PiS przestał skłócać Polaków, bo to, co robią - szukają ciągle wroga, dzisiaj geja, jutro Żyda, pojutrze Niemca, pielęgniarkę, wszystkie zawody - to do niczego Polski nie doprowadzi - powiedział Włodzimierz Czarzasty, jeden z liderów Nowej Lewicy.

Podczas marszu zabrakło jednak liderów Trzeciej Drogi - koalicji wyborczej Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050 - którzy zaplanowali na miniony weekend serię spotkań z wyborcami w mniejszych miejscowościach.

- Uznaliśmy, że zamiast mobilizować wszystkie siły i jechać w jedno miejsce do Warszawy, lepsze dla strategii, szeroko rozumianej opozycji, będzie pojechać do wyborców. Tam, gdzie oni mieszkają, przekonywać, pracować z niezdecydowanymi, z byłymi wyborcami PiS-u, którzy zastanawiają się, na kogo głosować - mówił Adam Jarubas, szef sztabu wyborczego ludowców.

- W gruncie rzeczy wychodzimy z założenia, że trzeba podzielić się pracą i to mobilizacja wyborcza po stronie opozycji będzie świadczyła o tym, czy wygramy te wybory, czy nie - powiedziała Paulina Hennig-Kloska, szefowa koła parlamentarnego Polski 2050.

Konwencja, która miała zagłuszyć Marsz Miliona Serc?

Odpowiedzią koalicji rządowej była niedzielna konwencja w Katowicach. - To typowa konwencja mobilizacyjna dla naszych struktur, dla całej partii, naszych sympatyków w całej Polsce - podkreślał Piotr Müller, rzecznik rządu.

Konwencja odbywała się pod hasłem „Bezpieczna Polska”, bo właśnie kwestie bezpieczeństwa podkreśla Prawo i Sprawiedliwość.

- Chcieliśmy pokazać przede wszystkim tę alternatywę, różnicę, jaka jest między nami a opozycją - że my gwarantujemy bezpieczeństwo, rozwój, dalszą realizację tych wszystkich dobrych projektów, które prowadziliśmy - społecznych, rozbudowę armii, rozbudowę infrastruktury - powiedział minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Kogo bardziej te dwie różne narracje przekonają, wykażą przeprowadzane w tych dniach sondaże, a ostatecznie – wyniki zaplanowanych na 15 października wyborów, w których wybierzemy w sumie 560 parlamentarzystów.