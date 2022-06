Marsz Żółtej Wstążki w geście solidarności z osobami doświadczającymi kryzysu psychicznego

Okazanie solidarności z osobami doświadczającymi kryzysu psychicznego i ich bliskimi jest celem Marszu Żółtej Wstążki pod hasłem "Idziemy po godność", który w sobotę przejdzie ulicami Warszawy. Marsz organizowany jest już po raz szósty.

Jego organizatorem jest Fundacja eFkropka oraz organizacje związane z Kongresem Zdrowia Psychicznego.

Marsz Żółtej Wstążki wystartuje o godz. 10 z okolic fontann przed Pałacem Kultury i Nauki i przejdzie ulicami Świętokrzyską, Marszałkowską, Senatorską i Miodową. Następnie o godz. 11 odbędzie się pikieta przed Ministerstwem Zdrowia i wręczenie petycji ministrowi zdrowia lub jego przedstawicielowi. Zakończenie zgromadzenia przewidywane jest o godz. 12.30.

Jaki jest cel marszu? Jak wskazuje Fundacja eFkropka, pacjenci postulują przede wszystkim o szybkie, jak najbardziej dostosowane do potrzeb wsparcie dla osób w kryzysie; aby wszyscy mieszkańcy Polski mieli równy dostęp do pomocy, żeby nie było białych plam na mapie, gdzie leczenie jest niedostępne.

W ocenie pacjentów psychiatria powinna zostać właściwie dofinansowana, aby lekarze i psychoterapeuci nie odchodzili do prywatnego sektora. Pacjenci wskazują, że w wielu szpitalach psychiatrycznych ludzie leczą się w warunkach uwłaczających ludzkiej godności. Dlatego na oddziałach psychiatrycznych powinno zniknąć przypinanie pacjenta pasami do łóżka. Jak wskazuje Fundacja eFkropka, są inne formy opanowania pacjenta wymagające jedynie poprawy standardów panujących w szpitalu, zatrudnienia więcej personelu i zaaranżowania w sposób odpowiedni szpitalnej przestrzeni.

Od lat eFkropka postuluje o to, aby osoby doświadczające kryzysu psychicznego i jego bliscy byli otoczeni szacunkiem przez osoby pracujące w ochronie zdrowia psychicznego, żeby służono im wsparciem i informacjami pomagającymi przejść przez to doświadczenie.

Pacjenci w kryzysie wskazują na konieczność rozwoju leczenia środowiskowego opartego na centrach zdrowia psychicznego tworzonych dotąd w pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Kolejnym postulatem pacjentów jest, aby osoby doświadczające kryzysu psychicznego miały taki sam dostęp do leczenia problemów ze zdrowiem somatycznym jak inni pacjenci.

W ich ocenie ważne jest także, aby wspierano przyszłych lekarzy w wybieraniu specjalizacji psychiatrycznej, a na studiach medycznych wprowadzono obowiązkowo zajęcia z komunikacji z pacjentem. Chodzi o to, aby studentom wybierającym specjalizację psychiatryczną zapewnić zajęcia, na które będą zapraszani eksperci z doświadczeniem.

Pacjenci zwracają również uwagę na rolę asystentów zdrowienia. Są to osoby, które po opanowanym kryzysie psychicznym i przejściu odpowiedniego przeszkolenia mogą wspierać ludzi w kryzysie psychicznym oraz ich bliskich. Zdaniem pacjentów, asystenci zdrowienia powinni być szerzej dostępni dla pacjentów i zatrudniani nie tylko w centrach zdrowia psychicznego, ale też w ZOL-ach, DPS-ach, w pomocy społecznej, czy ośrodkach dla bezdomnych.

W ocenie osób uczestniczących w marszu, częściej powinny powstawać kampanie społeczne na temat zdrowia psychicznego, których celem byłaby zmiana kulturowa wizerunku osoby doświadczającej kryzysu. Zdaniem pacjentów, w szkołach powinny być rozwijane programy, szkolenia, czy warsztaty wspierające dzieci i młodzież w dbaniu o zdrowie psychiczne. Pacjenci wskazują również na konieczność rozwoju działań, które zapobiegałyby ogromnemu wzrostowi samobójstw.

Zdaniem pacjentów ważne jest także, aby w Polsce został utworzony choć jeden oddział dla kobiet w ciąży doświadczających kryzysu psychicznego. Jak dodają, powinny powstać również oddziały, na których przy doświadczających kryzysu dzieciach mogli być stale rodzice. Dzięki takiemu rozwiązaniu cała rodzina mogłaby zostać objęta pomocą i wsparciem.

Pacjenci w kryzysie apelują także o to, aby osoby doświadczające kryzysu nie były dyskryminowane i żeby same się nie dyskryminowały pozbawiając się prawa do nauki, pracy czy miłości.

Apelują też o dostęp do nowoczesnych i skutecznych metod terapeutycznych, jak podejście do otwartego dialogu czy reanimacja emocjonalna.

"Nasza kondycja psychiczna jest w fatalnym stanie. Według badań EZOP przeprowadzonych przed pandemią co czwarty mieszkaniec Polski doświadczał, doświadcza lub doświadczy kryzysu psychicznego. Teraz nie tylko liczbę kryzysów powiększyło doświadczenie walki z COVID-em, ale też wojna w Ukrainie" - wskazuje Fundacja eFkropka.

W jej ocenie, im szybciej i sprawniej zareaguje się na kryzys, tym większa szansa na opanowanie go. "Kryzysy lubią się pogłębiać. Mogą zakończyć się samobójstwem lub odizolowaniem się od społeczeństwa, co też jest formą śmierci" - podkreśla.

Wskazuje także na wiele problemów, z którymi zmaga się polskie społeczeństwo. "Wiele dzieci dorasta w środowisku wymagającym wsparcia - w opresyjnych, toksycznych, trudnych rodzinach, w opresyjnych szkołach; wzrasta spożycie alkoholu co przekłada się na jakość relacji między ludźmi; trzy czwarte mieszkańców Polski nie ma dostępu do leczenia na oddziałach dziennych i wsparcia zespołów leczenia środowiskowego, które mogą pomagać pacjentowi i jego rodzinie w domu; tylko 5 procent osób z diagnozą schizofrenii ma wsparcie w postaci psychoterapii" - wymienia Fundacja.

"Chcemy to zmienić. Niech milczenie osób doświadczających kryzysu stanie się krzykiem" - podkreśla Fundacja.

Pierwszy Marsz Żółtej Wstążki przeszedł ulicami Warszawy w 2017 r. po Kongresie Zdrowia Psychicznego, na którym wspólnie pacjenci, ich rodziny, lekarze, pielęgniarze i pielęgniarki, psychologowie, psychoterapeuci i ludzie z fundacji działających na rzecz osób w kryzysie upomnieli się o to, by zaczęto zmieniać system leczenia psychiatrycznego ze skoncentrowanego na izolacji w szpitalu na rzecz leczenia środowiskowego - w lokalnej społeczności, opartego na więziach i zasobach pacjenta, pozwalającego nie tylko opanować objawy ale też wspierać w zdrowieniu i utrzymaniu zdrowia.

Jak przypomina Fundacja, to właśnie po tym kongresie zaczęły powstawać centra zdrowia psychicznego, gdzie osoby w kryzysie mogą liczyć na natychmiastową pomoc, dostosowaną do indywidulanych potrzeb. W centrach, osoby doświadczające kryzysu, mogą nie tylko otrzymać psychiatryczne i terapeutyczne wsparcie ale też pomoc w powrocie do pracy i nauki.