Marszałek Elżbieta Witek: Rodzina to prawdziwa, najlepsza inwestycja w przyszłość

Dopóki będziemy odpowiedzialni za polskie państwo, to polska rodzina zawsze będzie w naszym centrum zainteresowania; rodzina to prawdziwa, najlepsza inwestycja w przyszłość - podkreśliła w sobotę podczas pikniku rodzinnego w Sulejówku marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

"Sama jestem mamą i babcią. Dla mnie rodzina zawsze miała ogromne znaczenie. Jest tym miejscem, gdzie wszystkiego można się nauczyć. Rodzina jest miejscem, które przekazuje bardzo ważne wartości dzieciom. Rodzina jest naszą ostoją i naszym azylem" - zaznaczyła marszałek Sejmu.

"Dlatego dla naszego rządu od 2015 r. rodzina jest i będzie w centrum uwagi. Rodzina rozumiana jako rodzice, dzieci, ale także dziadkowie. Mamy nadzieję, że środki z programów społecznych, które kierujemy do państwa, to są środki, które państwu pomagają. Zależało nam na tym, aby dzieci mogły rozwijać swoje pasje, zainteresowania, żebyście mogli państwo wysłać je latem i zimą na kolonie i obozy, ale także żebyście mogli wyjechać na wypoczynek weekendowy" - zwracała się do uczestników pikniku Elżbieta Witek.

"Kiedy rozmawiam z rodzicami mówią, że te pieniądze naprawdę państwu bardzo pomagają i z tego się ogromnie cieszymy i od tego nie odstąpimy. To nie +rozdawnictwo+, jak często możemy usłyszeć. To jest prawdziwa, najlepsza inwestycja w przyszłość, ponieważ dzieci, które tu są, są naszą przyszłością i za kilkanaście lat zaczną odgrywać nasze role. Od tego co my, dorośli, im dzisiaj damy, będzie zależała nasza przyszłość" - wskazała.

"Jesteśmy gwarantem tego, że dopóki będziemy odpowiedzialni za polskie państwo, to polska rodzina zawsze będzie w naszym centrum zainteresowania. To nie tylko sztandarowy program +500Plus+, czy wyprawka szkolna. Dziś chcemy umożliwić rodzicom, szczególnie mamom, bezpieczny powrót do pracy, jeśli będą tego chciały. Dajemy rodzicom wybór, jeśli mama lub tata chce wychować dziecko - wydłużamy urlopu macierzyńskie. Dajemy możliwość łączenia pracy zawodowej z wychowywaniem dzieci" - zapewniła marszałek Witek.

"Są jeszcze miejsca w Polsce, gdzie brakuje żłobków i przedszkoli. Obiecujemy, że będzie ich przybywało. Dziś nawet małe gminy wiejskie mają żłobki, a rodzice mogą podejmować pracę zarobkową" - podkreśliła.

"Seniorom należy się wielki szacunek, pamięć i wdzięczność, ale także opieka ze strony państwa bo to właśnie dzisiejsi seniorzy budowali nasz kraj. Oni nas uczyli, dbali o Polskę i dźwignęli ją z bardzo trudnej sytuacji. Jak rząd także kierujemy nasze programy w stronę seniorów. Przywróciliśmy dawny wiek emerytalny i daliśmy Polakom prawo wyboru. To także trzynasta i czternasta emerytura i waloryzacja. Gdy mamy możliwość spotkania się z ludźmi, dowiadujemy się co jeszcze możemy zrobić" - przypomniała marszałek Sejmu.