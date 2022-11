Marszałek Grodzki: misja tworzenia dobrego prawa jest dziś w Senacie aktualna jak nigdy przedtem

Misja tworzenia dobrego prawa jest dziś w Senacie aktualna jak nigdy przedtem. Dwuizbowość potwierdza swój praktyczny walor, oddajemy głos wszystkim tym, którzy nie mogą liczyć na wysłuchanie gdzie indziej - mówił w poniedziałek marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

100 lat temu, 28 listopada 1922 r., w gmachu przy ul. Wiejskiej w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Senatu. W poniedziałek, w ramach uroczystości rocznicowych marszałek Grodzki spotkał się z senatorami kadencji I-IX w Sali Kolumnowej Sejmu.

Grodzki zwracając się do senatorów mówił, że ich praca i dorobek to dla senatorów obecnej, X kadencji wielka wartość i zobowiązanie, by w tej sztafecie senackich pokoleń korzystając z ich doświadczeń służyć ojczyźnie.

Grodzki podkreślał znaczenie Senatu przy opiece na Polonia i Polakami za granicą oraz dorobek Izby w dziedzinie prawa konstytucyjnego. Zwrócił uwagę, że również inicjatywą Senatu było prawo obywateli do składania petycji.

"Misja tworzenia dobrego prawa jest dziś w Senacie aktualna jak nigdy przedtem, znaczenie współczesnego Senatu jest szczególne, a używanie w odniesieniu do niego (określenia) izba refleksji, czy wyspa demokracji stało się wyjątkowo trafne" - powiedział Grodzki.

Dodał, że "dziś dwuizbowość potwierdza swój praktyczny walor, a izba wyższa w obecnej kadencji z uwagą i pieczołowitością pochyla się nad ustawami przychodzącymi z Sejmu".

"Wnikliwie przyglądamy się każdemu aktowi prawnemu, prowadzimy konsultacje społeczne zgodnie z ideą Senatu otwartego dla naszych obywateli, hołdując zasadzie, że to politycy są dla ludzi, a nie ludzie dla polityków. Oddajemy głos wszystkim tym, którzy nie mogą liczyć na wysłuchanie gdzie indziej, podejmujemy decyzje w interesie naszych obywateli, a nie tej czy innej partii" - mówił Grodzki.

Po przemówieniu marszałek wręczył okolicznościowe medale członkom prezydiów senackich kadencji I-IX. Zaprezentowano także znaczki pocztowe upamiętniające marszałków Senatu z czasów II Rzeczpospolitej. Znaczki przygotowała Poczta Polska.

Po raz ostatni w dziejach II RP Senat zebrał się 2 września 1939 r. Dwa miesiące później został wraz z Sejmem rozwiązany przez prezydenta Władysława Raczkiewicza. Nowe wybory do obu izb miały się odbyć 60 dni po zawarciu pokoju. Nigdy do nich nie doszło. Ustanowione przez sowietów marionetkowe władze Polski Ludowej zniosły instytucję Senatu poprzez sfałszowane referendum z 1946 r. W rzeczywistości przytłaczająca większość wyborców opowiedziała się za jego zachowaniem. Był to jeden z wyrazów sprzeciwu wobec reżimu.

Senat odrodził się za sprawą porozumień pomiędzy władzami i częścią opozycji zawartymi podczas rozmów w Magdalence i przy okrągłym stole w latach 1988-1989 r. W kwietniu 1989 r. Sejm PRL dokonał zmiany konstytucji, która tworzyła stuosobowy Senat PRL. W pełni wolne wybory do Senatu I kadencji zakończyły się całkowitą klęską komunistów i ich sojuszników, którzy nie zdobyli ani jednego mandatu. Odrodzony Senat zebrał się po raz pierwszy 4 lipca 1989 r. Do grudnia 1990 r. był jedyną instytucją państwa o w pełni demokratycznym charakterze.