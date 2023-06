Marszałek Grodzki o wspólnej liście wyborczej PO z PSL i Polską 2050: ta oferta jest ciągle otwarta

Wspólna, mocna lista wyborcza sił demokratycznych to jest gwarancja zwycięstwa w wyborach; ta oferta jest ciągle otwarta - powiedział w czwartek w Radiu Zet marszałek Senatu Tomasz Grodzki (PO).

Marszałek Grodzki był pytany w Radiu Zet, czy utworzona zostanie wspólna lista wyborcza PO z PSL i Polska 2050. "Najlepiej by było gdyby była jedna, potężna lista demokratycznych partii. (...) Przewodniczący Tusk mówił o tym wielokrotnie na spotkaniach otwartych i zamkniętych, i ta oferta jest ciągle otwarta. Jeżeli użyć porównania futbolowego - to okienko transferowe jest ciągle otwarte. Ale, kiedy nastąpi rejestracja list to okienko się zamknie" - zauważył marszałek.

Jego zdaniem rozmowy w tej sprawie powinny się toczyć przede wszystkim między liderami partii. Przyznał, że rozmawia o tym w Senacie z politykami PSL. "Jestem zwolennikiem jednej listy,. Rozmawiam z PSL-em m.in. o tym. (...) Podzielam ten pogląd, że wspólna, mocna lista sił demokratycznych to jest gwarancja zwycięstwa" - podkreślił.

Według Grodzkiego teraz jest bliżej poważnych rozmów i wykreowania czegoś nowego niż dwa albo trzy tygodnie temu. "Na pewno podtrzymywałbym tak długo jak to jest możliwe tę ofertę, żebyśmy połączyli siły. Gra jest poważna. O przyszłość Polski, o jej demokratyczny kształt, o pozostanie w rodzinie wolnego świata. Poszczególnie ambicje posłów, senatorów, liderów partyjnych są relatywnie mało ważne w stosunku do celu, który sobie wyznaczamy" - powiedział marszałek.

Jak dodał, dobrze skonstruowana jedna lista opozycji wskazywałaby na dużą dojrzałość liderów politycznych, którzy wzniosą się ponad partykularne interesy.