Marszałek Grodzki: pakt senacki na pozytywnym finiszu

Sprawa paktu senackiego zbliża się do finału, jeśli chodzi o wybory do Sejmu wierzę w odpowiedzialność liderów demokratycznej opozycji oraz poczucie zagrożenia dla Polski, jakie niosą rządy PiS - podkreślił w czwartek marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki.

W czwartek na konferencji prasowej w Głubczycach (Opolskie) Tomasz Grodzki odniósł się do zbliżających się wyborów parlamentarnych oraz szans na uzyskanie środków unijnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

"Co do list opozycji, w Senacie pakt senacki idzie całkiem przyzwoicie. Myślę, że dotrzemy jakoś do finalizacji. Co do Sejmu, to wierzę w odpowiedzialność i poczucie zagrożenia dla Polski, jakie niosą rządy PiS-u. Wierzę w odpowiedzialność liderów demokratycznej opozycji. Traktuję te przekomarzania się, czasami nawet trudne do zaakceptowania, jako pewne pozycjonowanie się w blokach startowych. Ale jaki będzie finalny efekt, czy będzie jedna lista, czy dwie - to nie wiem" - zaznaczył marszałek Senatu.

"Premier Donald Tusk, twardy człowiek, zdobył się na słowa, że niemal błagał, żeby była jedna lista (wyborcza). Zdobył się na stwierdzenie, że jak pan Szymon Hołownia chce być przed nim na liście, to niech będzie. Mówił to publicznie. To jest gra o wszystko. To są najważniejsze wybory po 1989 roku i jeżeli ktoś tego nie rozumie, to znaczy że nie dojrzał do tego, żeby sprawować tę czy inną funkcję" - podkreślił Grodzki.

Marszałek odniósł się też do problemów z uzyskaniem przez Polskę pieniędzy w ramach KPO. Jak zapewnił, Senat zrobił wszystko, by te pieniądze jak najszybciej trafiły do naszego kraju. "Mamy sumienie czyściutkie. Senat zrobił wszystko, żeby te pieniądze trafiły do Polski" - mówił.

Jak dodał, Senat przygotował oprawki (do noweli ustawy o SN), które w pełni spełniały wymogi kamienia milowego. "Wysłaliśmy do Sejmu projekt ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, spełniający wymogi kolejnego kamienia milowego, który leży w zamrażarce sejmowej, czyli u pani marszałek Witek. Dziwaczna sytuacja, że rząd w zasadzie udaje, że chce te pieniądze, ale robi wszystko, aby ich nie było" - zaznaczył marszałek Grodzki.

Jak zauważył, decyzja o odesłaniu przez prezydenta Andrzeja Dudę noweli ustawy o SN do Trybunału Konstytucyjnego oznacza kolejne miesiące oczekiwania na środki z KPO.

"To jest sytuacja kuriozalna, że opozycja zabiega o pieniądze, których potrzebują Polki i Polacy, których potrzebują samorządy, których potrzebuje nasz kraj jako impuls rozwojowy pozwalający gonić te kraje, które te środki dostały. Za czasów sowieckich pod naciskiem Moskwy Polska zrezygnowała z planu Marschalla. Ale to był but sowiecki. Dlaczego teraz nasz rząd udaje, że o te pieniądze zabiega, a tak naprawdę nie robi nic, żeby te pieniądz otrzymać? To jest rzecz, która zahacza o zdradę stanu. To trzeba powiedzieć jasno, wyraźnie i twardo. Tak nie postępuje rząd odpowiedzialny za los naszego kraju" - powiedział marszałek Senatu.