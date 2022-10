Marszałek Grodzki: Rosja to kraj agresywny, któremu zależy na rozmontowaniu UE i osłabieniu pozycji Polski

Rosja to kraj agresywny, któremu zależy na rozmontowaniu UE i na osłabieniu pozycji Polski, co od lat czynili – podkreślił we wtorek marszałek Senatu Tomasz Grodzki odnosząc się do tzw. afery podsłuchowej oraz wniosku szefa PO o powołanie komisji śledczej w tej sprawie.

We wtorek szef PO Donald Tusk odniósł się do publikacji tygodnika "Newsweek", według którego wspólnik Marka Falenty, skazanego za zorganizowanie podsłuchów najważniejszych osób w państwie zeznał, że zanim taśmy nagrane w restauracji "Sowa i Przyjaciele" wstrząsnęły polską sceną polityczną, trafiły w rosyjskie ręce, a "prokuratura wszczyna śledztwo, ale unika wątku szpiegostwa" w tej sprawie.

Tusk powiedział, że Rosjanie byli zainteresowani zmianą władzy w Polsce, a przynajmniej destabilizacją sytuacji politycznej, bo w czasie, kiedy wybuchła tamta afera, uderzono w interesy węglowe Falenty, rząd rozmawiał o możliwości budowy mostów energetycznych między Ukrainą a Unią Europejską oraz między Ukrainą a Polską, a on jako premier zaproponował ustanowienie unii energetycznej, czyli wspólnego rynku gazowego Europy tak, by uniezależnić UE od gazu z Rosji.

Tomasz Grodzki zapytany we wtorek w Ostrowie Wlkp. słowa Tuska ws. powołania komisji śledczej ws. tzw. afery podsłuchowej powiedział, że komisja powinna powstać jak nie w tej kadencji Sejmu, to w następnej. "Wszyscy powinni być zainteresowani, żeby dobrostan Rzeczpospolitej, nasza racja stanu były godnie bronione i chronione. Jeżeli pozwalamy sobie na hulanie rosyjskich szpiegów po Polsce i destabilizowanie sytuacji wewnętrznej, to znaczy, że nasze służby nie wykonują właściwie swojej pracy" - podkreślił.

"Nie nazwałbym tego aferą węglową, ale aferą szpiegowską, czy aferą rosyjskich służb specjalnych, bo ludzie, którzy badają ten temat dogłębnie mają coraz więcej przesłanek do tego, żeby twierdzić, że te nagrania, kiedy dostały się w ręce Rosjan, zostały wykorzystane w celu zdestabilizowania sytuacji w Polsce" - powiedział marszałek Senatu.

Według niego "teraz nie mamy wątpliwości, że Rosja to kraj agresywny, któremu zależy na rozmontowaniu UE i na osłabieniu pozycji Polski, co od lat czynili". "I to od czasów zaborów, od czasów nawet wcześniejszych, bo nie mogą przeżyć, że byliśmy u wrót Moskwy albo, że odnieśliśmy zwycięstwo sił ukraińskich, litewskich, białoruskich i polskich pod Orszą, co zatrzymało marsz Moskali na 150 lat" - oświadczył Grodzki.

Marszałek Senatu na rynku przed ratuszem w Ostrowie Wlkp. wziął we wtorek udział w otwarciu wystawy "Senat wczoraj i dziś" z okazji stulecia odrodzenia Senatu. "Warto wiedzieć, że po odzyskaniu niepodległości dopiero Konstytucja z 1921 roku przywróciła Senat, dlatego pierwsze posiedzenie odbyło się 28 listopada 1922 r. i w tym roku będziemy obchodzić dokładnie setną rocznicę tego doniosłego wydarzenia" - zauważył.

Marszałek zachęcał młodzież do zapoznania się z losami Senatu, senatorów, z tym, co Senat robił i jaką rolę odgrywał w konstytucyjnym systemie Polski. Jak dodał, Senat, jako izba wyższa polskiego parlamentu, kieruje się zawołaniem Andrzeja Frycza - Modrzewskiego: "Senat jest tym, które inne władze do szlachetnych uczynków pobudza, od niecnych odwodzi a emocje studzi". "I tak też staramy się działać" - zaznaczył Grodzki.

Dodał, że Senat stara się poprawiać legislację, czasami - jak zauważył - niekoniecznie starannie przygotowaną w Sejmie. "Staramy się przedstawiać własne inicjatywy legislacyjne czy wreszcie wyciągnęliśmy rękę do Sejmu, proponując gotowe rozwiązania, które odblokowałyby nam pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Niestety, poprawki do ustawy o Sądzie Najwyższym zostały przez Sejm odrzucone, a ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa spoczywa w tzw. zamrażarce u pani marszałek sejmu" - oświadczył.

Tzw. afera podsłuchowa była jedną z głośniejszych spraw w ostatnich latach. Ujawnione w mediach nagrania wywołały w 2014 r. kryzys w rządzie Donalda Tuska; po wyborach w następnym roku do władzy doszło PiS.

Do nagrywania osób z kręgów polityki, biznesu i funkcjonariuszy publicznych w dwóch restauracjach dochodziło w latach 2013-2014. Nagrano m.in. ówczesnych szefów: MSW - Bartłomieja Sienkiewicza, MSZ - Radosława Sikorskiego, resortu infrastruktury - Elżbietę Bieńkowską, prezesa NBP Marka Belkę, szefa CBA Pawła Wojtunika. Podczas 66 nielegalnie nagranych spotkań utrwalono rozmowy ponad stu osób; prokuraturze udało się ustalić tożsamość 97. Prawomocny wyrok 2,5 roku bezwzględnego pozbawienia wolności usłyszał w związku z tą aferą biznesmen Marek Falenta.