Marszałek Grodzki: sądzę, że pakt senacki zostanie dopracowany wiosną

Sądzę, że pakt senacki w okolicy wiosny będzie już dopracowany, również ze wszystkimi partiami uczestniczącym w demokratycznej stronie Senatu - powiedział we wtorek marszałek Senatu Tomasz Grodzki pytany o udział w pakcie Polski 2050 i ruchu "Tak! Dla Polski".

Ruch Samorządowy "Tak! Dla Polski" zamierza zaproponować kandydatów-samorządowców do paktu senackiego - potwierdził prezes ruchu prezydent Sopotu Jacek Karnowski. Z informacji PAP wynika, że w trakcie rozmów ostrzeżono Polskę2050, że może zostać wykluczona z paktu, jeśli miałaby nadal głosować odmiennie od reszty opozycji.

Ruch "Tak! Dla Polski" zorganizował w poniedziałek konferencję prasową w Senacie w związku z planowanymi na wtorek pracami Senatu nad nowelą ustawy o Sądzie Najwyższym. W poniedziałek odbyło się posiedzenie połączonych senackich komisji w sprawie noweli. Przedstawiciele Ruchu zadeklarowali poparcie dla senackich poprawek do ustawy o SN.

Grodzki był pytany na konferencji prasowej, czy udział przedstawicieli "Tak! Dla Polski" w ostatnich pracach senackiej komisji nie jest sygnałem dla przedstawicielem Polski2050 Szymona Hołowni, że ich udział w pakcie senackim dobiega końca.

Marszałek Senatu odparł, że wie, skąd można wywieść to podejrzenie. "W Senacie obowiązuje formuła otwarta i udział społeczeństwa w różnych posiedzeniach komisji, one są otwarte. Oczywiście goście nie głosują, ale mogą się przysłuchiwać, nawet jeśli przewodniczący komisji zdecyduje, - mogą zabrać głos" - powiedział Grodzki.

Przypomniał, że w Senacie jest jeden przedstawiciel Polski 2050, to senator Jacek Bury. "Z pełnymi uprawnieniami bierze udział w posiedzeniach komisji. Także nie podzielam pana obaw o pakt senacki, czy to w odniesieniu do partii pana Hołowni, czy do innych partii. Wręcz odwrotnie, sądzę, że ten pakt senacki w okolicy wiosny będzie już dopracowany, również ze wszystkimi partiami uczestniczącym w demokratycznej stronie Senatu" - zapewnił Grodzki.

Pakt senacki to porozumienie, które zawarły przed wyborami parlamentarnymi w 2019 roku: Koalicja Obywatelska (PO, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni), Komitet Wyborczy SLD (SLD, Lewica Razem, Wiosna) i PSL - Koalicja Polska (m.in. PSL i Kukiz'15). W ramach paktu senackiego w zdecydowanej większości okręgów opozycja wystawiła przeciwko PiS tylko jednego kandydata na senatora. Dało jej to 51 na 100 mandatów w Senacie.