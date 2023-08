Marszałek Grodzki: senator Bogucki kolejny raz naruszył dobre imię lidera PO; nie pozostanie to bez reakcji

Senator Jacek Bogucki (PiS) swoim skandalicznym wpisem po raz kolejny naruszył godność senatora i dobre imię lidera PO Donalda Tuska. Zachowanie to nie pozostanie bez reakcji – podkreślił w czwartek marszałek Senatu Tomasz Grodzki (PO).

"Senacka komisja etyki już raz ukarała senatora Boguckiego naganą za haniebne porównanie Donalda Tuska do Hitlera. Widać nic go to nie nauczyło. Swoim skandalicznym wpisem po raz kolejny naruszył godność senatora i dobre imię lidera PO. To zachowanie nie pozostanie bez reakcji" - napisał Grodzki w czwartek na Twitterze.

"100 lat temu Adolf Hitler najpierw próbował przejąć władzę na ulicy. 90 lat temu wygrał wybory w Niemczech. Jak się to skończyło… Pamiętamy. Na szczęście Polska to nie Niemcy, a Tusk to nie Hitler choć podobieństwo… pewnych działań" - napisał senator Bogucki na Twitterze.

Pod wpisem zestawił plakat z Adolfem Hitlerem ze zdjęciem Donalda Tuska.

Senator Bogucki pytany przez Onet, dlaczego porównuje Donalda Tuska do Adolfa Hitlera, odparł, że mówił już dawno, że nie wolno wykorzystywać w celach politycznych śmierci ludzi.

"A Donald Tusk ciągle wykorzystuje śmierć i tragedie ludzi. I ja się na to nie godzę" - podkreślił senator PiS.

Dopytywany, o jakie tragedie chodzi, Bogucki powiedział, że "o sprawy pani Joanny, czy ośmiolatka z Częstochowy". Zwrócił uwagę, że "w tej i innych sprawach Tusk nazywał członków PiS +seryjnymi mordercami+".