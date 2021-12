Marszałek Grodzki z wiceszefową PE nt. zdrowia, sytuacji na granicy z Białorusią i praworządności

Tematy związane ze zdrowiem, przede wszystkim raport specjalnej komisji PE nt. walki z rakiem, sytuacja na pograniczu polsko-białoruskim, a także praworządność w Polsce - to główne kwestie poruszane podczas piątkowej rozmowy marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego z wiceprzewodniczącą PE Robertą Metsolą.

Tomasz Grodzki przebywa z dwudniową wizytą w Brukseli. W piątek wziął udział w 7. Szczycie Przewodniczących Parlamentów Członkowskich Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza, następnie spotkał się z Robertą Metsolą, wiceprzewodniczącą PE i kandydatką Europejskiej Partii Ludowej na nową przewodniczącą europarlamentu.

Marszałek Senatu przypomniał w rozmowie z PAP, że z Metsolą miał okazję rozmawiać pod koniec października, kiedy to pochodząca z Malty europosłanka gościła w Warszawie. Jak dodał, część piątkowej rozmowy była więc kontynuacją tamtego spotkania. "Omawialiśmy kilka tematów: problem graniczny, ciągły problem z praworządnością w Polsce, kwestie relacji Polski z Unią Europejską" - relacjonował Grodzki.

Jak mówił, przedmiotem rozmowy z Metsolą był także zaprezentowany w środę w Senacie raport Specjalnej Komisji do spraw Walki z Rakiem Parlamentu Europejskiego, na czele której stoi europoseł PO Bartosz Arłukowicz. W raporcie jest m.in. mowa o potrzebie równego dostępu do nowoczesnego leczenia i profilaktyki nowotworów w całej UE.

"Raport będzie także prezentowany i głosowany w PE. To jest pierwszy krok do tego, żeby Unia Europejska zajęła się kwestiami zdrowotnymi, bo pandemia Covid-19 pokazała, że wspólne unijne akcje są skuteczniejsze, niż pojedyncze przedsięwzięcia nawet zamożnych krajów" - powiedział marszałek.

Zauważył, że w ten sposób Komisji Europejskiej udało się kupić szczepionki przeciwko Covid-19 dla państw członkowskich UE. "Zgodziliśmy się wraz z przewodniczącą Metsolą, że Unia - choć nie jest to zawarte w traktatach - powinna coraz bardziej zwracać uwagę na kwestie zdrowia obywateli UE, co zresztą podkreślała także pani przewodnicząca KE Ursula von der Leyen w swoim przemówieniu +State od the Union+" - zaznaczył Grodzki.

Marszałek Senatu i wiceprzewodnicząca PE rozmawiali ponadto o potrzebie powołania w europarlamencie stałej, osobnej komisji zajmującej się tematyką zdrowotną, ponieważ za kwestie te odpowiada obecnie komisja, która w swych kompetencjach ma także ochronę środowiska.

Grodzki życzył też Robercie Metsoli powodzenia w walce o fotel przewodniczącej Parlamentu Europejskiego. "Pani Metsola jest bardzo poważną kandydatką, jest to niewątpliwie osoba o szerokich horyzontach, bardzo dobrze nastawiona do Polski i niezwykle odpowiedzialna. Będziemy jej kibicować" - zaznaczył senator.

Raport Specjalnej Komisji do spraw Walki z Rakiem ma zostać przyjęty w PE 9 grudnia br. Dokument zawiera szereg rekomendacji działań, które może podjąć zarówno Komisja Europejska, jak i państwa członkowskie. Celem tych działań ma być zwiększenie współpracy, a tym samym zwiększenie efektywności opieki onkologicznej.

Wśród priorytetów można wymienić m.in. ustanowienie wspólnych europejskich standardów szybkiej diagnozy i rozpoczęcia leczenia, zmniejszenie nierówności w dostępie do profilaktyki i leczenia między państwami członkowskimi UE, czy ustanowienie mechanizmu wspólnych zakupów leków niezbędnych w onkologii. Ponadto Komisja rekomenduje także stworzenie europejskiej sieci referencyjnych centrów onkologii, oraz ułatwienie dostępu do leczenia poza granicami kraju.

7. Szczyt Przewodniczących Parlamentów Członkowskich Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza był z kolei poświęcony działaniom na rzecz ochrony klimatu. Marszałkowi Grodzkiego towarzyszyła w obradach senator KO Halina Bieda, która jest przedstawicielką Senatu RP w Zgromadzeniu Parlamentarnym Unii dla Śródziemnomorza.

Według informacji przekazanych w piątek PAP przez Centrum Informacyjne Senatu, marszałek Grodzki podkreślał w swym wystąpieniu na forum Szczytu, iż "walka ze zmianami klimatu to zagadnienie, które powinno być jednym z priorytetowych tematów w Unii Europejskiej i jej sąsiedztwie".

Grodzki przypomniał, że w Senacie powołana została Komisja Nadzwyczajnej do spraw Klimatu, która stanowi nie tylko forum powiązania polityki z opiniami naukowców w sprawie zmian klimatycznych, ale także jest platformą, umożliwiającą zbieranie opinii obywatelskich na ten temat. "W Senacie RP znajdziecie państwo partnerów do współpracy" - zadeklarował marszałek, zwracając się do delegatów Szczytu.

Unia dla Śródziemnomorza to organizacja skupiająca 27 krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz 15 państw Afryki Północnej, Bliskiego Wschodu i Bałkanów. Jej celem jest nadawanie nowej dynamiki współpracy w basenie Morza Śródziemnego.