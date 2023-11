Marszałek Hołownia: Prezydium Sejmu powinno być zwiększone o jednego marszałka, żeby każdy klub miał swojego przedstawiciela

Prezydium Sejmu powinno być zwiększone o jednego marszałka tak, żeby każdy klub w Sejmie miał możliwość wprowadzenia tam swojego przedstawiciela - powiedział w poniedziałek marszałek Szymon Hołownia.

W czasie briefingu w Sejmie po wyborze na marszałka Sejmu, Szymon Hołownia został zapytany czy poprze kandydaturę Elżbiety Witek (PiS) na wicemarszałka oraz czy Konfederacja będzie miała swojego wicemarszałka.

"Uważam, że Prezydium Sejmu powinno być zwiększone o jednego marszałka tak, żeby każdy klub w Sejmie miał możliwość wprowadzenia tam swojego przedstawiciela" - podkreślił Hołownia przypominając, że w tej kwestii już wielokrotnie się wypowiadał.

Zastrzegł, że jeśli PiS zgłosi kandydaturę na wicemarszałka Sejmu Elżbietę Witek, to on "swoje wątpliwości wyrazi z całą pewnością w taki sposób, w jaki wypada to zrobić nowemu marszałkowi Sejmu".

Jak zaznaczył, "jeśli chodzi o głosowanie całej koalicji demokratycznej to bardzo proszę, żebyście dali nam czas na dokonanie ostatnich uzgodnień, dlatego że sytuacja jest dynamiczna".

Przypomniał, że "zdarzały się przypadki w historii Sejmu, kiedy stanowisko w prezydium Sejmu pozostawało nieobsadzone nawet przez kilka posiedzeń".

Podkreślił jednak, że "Prawo i Sprawiedliwości ma absolutne prawo do swojego przedstawiciela w prezydium Sejmu". "Nikt tego prawa kwestionować nie zamierza i nie będzie, z tego, co się orientuję" - oświadczył Hołownia.

Zastrzegł, że "jeżeli pojawią się wątpliwości, co do konkretnych osób, mających zajmować to stanowisko, z tego czy innego ugrupowania, posłowie mają prawo i obwiązek dać temu wyraz w głosowaniu".