W sobotę marszałek Sejmu Elżbieta Witek udaje się z wizytą do Kanady, gdzie spotka się m.in., z przewodniczącym Senatu Kanady Georgem J. Furey'em, a także z przedstawicielami kanadyjskiej Polonii. Marszałek weźmie też udział w pielgrzymce do polskiego cmentarza wojskowego w Niagara on the Lake.

Jak wynika z programu wizyty Elżbietą Witek w sobotę, 11 czerwca weźmie udział w uroczystości wręczenia świadectw maturalnych uczniom Szkoły Polskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Toronto.

W niedzielę, 12 czerwca marszałek Sejmu złoży wieńce pod Pomnikiem Katyńskim, Tablicą Smoleńską oraz tablicą Sybiraków, a następnie weźmie udział w dorocznej pielgrzymce do polskiego cmentarza wojskowego w Niagara on the Lake.

W poniedziałek, 13 czerwca w Toronto Witek spotka się z gubernator prowincji Ontario Elizabeth Dowdeswell. Tego dnia marszałek Witek złoży też wizytę w firmie Cyclone Manufacturing w Mississauga.

Po południu w stolicy Kanady Ottawie, marszałek Witek złoży kwiaty pod monumentem lotników, którzy zginęli niosąc pomoc walczącej Polsce; spotka się też z przedstawicielami Polonii kanadyjskiej.

We wtorek, ostatniego dnia wizyty marszałek Sejmu spotka się w Ottawie z Kanadyjsko-Polską Grupą Międzyparlamentarną i członkami Stałej Komisji Spraw Zagranicznych i Rozwoju Międzynarodowego. Tego dnia przewidziane jest też spotkanie Witek z przewodniczącym Senatu Kanady Georgem J. Furey'em oraz roboczy lunch z przewodniczącym Izby Gmin Anthonym Rotą.