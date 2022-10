Marszałek Sejmu i ambasador Hiszpanii rozmawiali o relacjach dwustronnych i pomocy dla Ukrainy

Relacjach polsko-hiszpańskie, dyplomacja parlamentarnej, pomocy dla Ukrainy walczącej z rosyjską agresją oraz wyzwania związane z kryzysem energetycznym - były wśród tematów spotkania nowo akredytowanego ambasadora Hiszpanii w Polsce Ramira Fernandez Bachillera i marszałek Sejmu Elżbiety Witek.

Spotkanie marszałek Sejmu i ambasadora Hiszpanii, który w lipcu złożył listy uwierzytelniające na ręce prezydenta RP odbyło się w środę w Warszawie.

Według CIS spotkanie było okazją do rozmowy o relacjach polsko-hiszpańskich, dyplomacji parlamentarnej oraz pomocy dla Ukrainy walczącej z rosyjską agresją.

"Rozmawiano o współpracy między parlamentami obu krajów. Marszałek Sejmu zwróciła uwagę na liczną Polsko-Hiszpańską Grupę Parlamentarną w Sejmie i cykliczne spotkania bilateralnego forum parlamentarnego, którego ostatnia edycja miała miejsce w Burgos. Jak zauważył Ambasador, Polska jest jedynym krajem UE, z którym Hiszpania współpracuje zarówno w tym gremium, jak i w formie konsultacji międzyrządowych na szczeblu premierów. Elżbieta Witek wspomniała o regularnych kontaktach z szefową Kongresu Deputowanych Hiszpanii Meritxell Batet Lamana, m.in. w trakcie spotkania kobiet - przewodniczących parlamentów UE, czyli formatu współpracy na rzecz pomocy ukraińskim uchodźcom" - podaje w komunikacie Centrum Informacyjne Sejmu.

Marszałek Sejmu podkreślała konieczność dostarczania broni dla Ukrainy, gdyż w przeciwnym razie Rosja może pójść dalej i zaatakować inne kraje, w tym Polskę.

Witek wyraziła też zadowolenie z postawy Hiszpanii wobec wojny za naszą wschodnią granicą, czyli wsparcia dla uchodźców i przekazywania uzbrojenia.

"Rozmówcy zgodzili się, że Ukraina musi zwyciężyć. Marszałek Sejmu wskazała, że od wybuchu wojny do Polski wjechało ponad 6,5 mln ukraińskich uchodźców, a obecnie przebywa ich ok. 3,5 mln. Elżbieta Witek mówiła o pakiecie pomocy, który daje Ukraińcom uciekającym przed wojną dostęp do polskiego rynku pracy, edukacji, wsparcia socjalnego i opieki medycznej. Zwróciła uwagę, że Polska nie otrzymała środków z UE na ten cel. Przypomniała też, że politycy europejscy przez lata nie słuchali polskich ostrzeżeń przed ekspansjonistyczną polityką Rosji" - czytamy w komunikacie CIS.

Podkreślono w nim, że tematem spotkania były również wyzwania związane z kryzysem energetycznym, a podczas rozmowy nawiązano także do współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa, bo żołnierze polscy i hiszpańscy stacjonują w jednej z grup bojowych na Łotwie.