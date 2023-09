Marszałek Sejmu i minister będą musieli zapłacić kary

Najwyższa Izba Kontroli w charakterze świadka wezwał na przesłuchanie marszałek Elżbietę Witek oraz ministra Mariusza Kamińskiego, na których ze względu na uchylenie się od wstawiennictwa nałożył kary finansowe. Sprawy trafiły do sądów administracyjnych.

- Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek trzykrotnie nie wykonała tego obowiązku i nie stawiła się na wezwania NIK. Za niestawienie się na przesłuchania w charakterze świadka na Panią Elżbietę Witek zostały nałożone kary pieniężne. Na postanowienia o nałożeniu kar pieniężnych Marszałek Sejmu RP złożyła zażalenia, a następnie wniosła skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie - czytamy na stronie Najwyższej Izby Kontroli (NIK).

Sąd w Szczecinie odrzucił skargę Elżbiety Witek.

Podobny ciąg zdarzeń miał miejsce w przypadku ministra spraw wewnętrznych Mariusza Kamińskiego, który również uchylał się od wstawiennictwa na wezwanie NIK-u.

Politycy zaskarżyli decyzję NIK-u do sądów administracyjnych, marszałek Witek w Szczecinie, z kolei minister Kamiński w Warszawie.

W sprawie ministra Mariusza Kamińskiego Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił skargę polityka, która była umotywowana tym, że świadek nie ma odpowiedniej wiedzy w danej sprawie i to zwalnia go ze stawiennictwa. Według WSA to działanie polityka stoi w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa i orzecznictwem sądów. Sąd potwierdził, że osoba wezwana w charakterze świadka ma bezwzględny obowiązek stawiennictwa - czytamy w uzasadnieniu.