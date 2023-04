Marszałek Sejmu i prezydent Ukrainy rozmawiali m.in. o sytuacji uprowadzanych dzieci i kobiet

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek oraz prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozmawiali w środę m.in. o znaczeniu dyplomacji parlamentarnej we wsparciu broniącej się Ukrainy, sytuacji uprowadzanych dzieci i kobiet oraz o planach współpracy na szczeblu parlamentów - poinformowała Kancelaria Sejmu

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek spotkała się w środę wieczorem z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim; w spotkaniu uczestniczyła także szefowa Kancelarii Sejmu Agnieszka Kaczmarska, a ze strony ukraińskiej - szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba oraz ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Zwarycz. Spotkanie odbyło się w stołecznym Zamku Królewskim.

Jak poinformowała w środę późnym wieczorem Kancelaria Sejmu, marszałek Witek w rozmowie z prezydentem Zełenskim podkreśliła, że polski parlament robi bardzo dużo, żeby sprawa Ukrainy była obecna na agendzie międzynarodowej. Wskazała też "na potrzebę jak najszerszego podejmowania tej kwestii tak, by kraje Zachodu +nie przyzwyczajały się do wojny i by wiara w ukraińskie zwycięstwo nie słabła+".

Witek zwróciła uwagę na zaangażowanie polskich parlamentarzystów, którzy m.in. w rozmowach międzynarodowych podnoszą temat rosyjskiej agresji. "Zaakcentowała wsparcie ze strony Sejmu - szereg podjętych dotychczas przez Izbę uchwał dotyczących m.in. solidarności z Ukrainą, czy też ustaw zapewniających kompleksową pomoc dla ukraińskich uchodźców w Polsce. Poinformowała również o planach przyjęcia sejmowej uchwały ws. ustanowienia specjalnego trybunału ds. zbrodni agresji przeciwko Ukrainie" - przekazała Kancelaria Sejmu.

Kancelaria dodała, że Witek nawiązała także do powstałego z jej inicjatywy formatu współpracy kobiet przewodniczących parlamentów Unii Europejskiej, który skupia się w szczególności na popełnianych przez rosyjskiego agresora zbrodniach - uprowadzeniach ukraińskich dzieci i handlu kobietami.

Wołodymyr Zełenski podziękował narodowi polskiemu za wsparcie. "Ukraiński Prezydent zwrócił się jednocześnie o dalszą pomoc polskiego parlamentu w nagłaśnianiu tragedii wywożonych z Ukrainy kobiet i dzieci w celu ich rusyfikacji, a także w budowaniu międzynarodowego poparcia w parlamentach innych krajów europejskich w kwestii powołania specjalnego trybunału ds. rosyjskich zbrodni. Wśród tematów poruszonych na spotkaniu była też walka z rosyjską dezinformacją" - poinformowano.

Prezydent Zełenski przybył w środę do Polski z oficjalną wizytą, pierwszą od czasu rozpoczęcia przez Rosję pełnoskalowej agresji na Ukrainę w lutym 2022 roku; spotkał się m.in. z prezydentem Andrzejem Dudą, premierem Mateuszem Morawieckim oraz marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim; wziął też udział w Polsko-Ukraińskim Forum Gospodarczym. Prezydenci Polski i Ukrainy wygłosili też przemówienia na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie.