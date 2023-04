Marszałek Sejmu i przewodnicząca parlamentu Azerbejdżanu rozmawiały o relacjach bilateralnych i wsparciu dla Ukrainy

Rozwój relacji dwustronnych na płaszczyźnie parlamentarnej, rola kobiet, a także wsparcie dla Ukrainy i sytuacja w Górskim Karabachu - były wśród tematów rozmowy marszałek Sejmu Elżbiety Witek z przewodniczącą Zgromadzenia Narodowego Azerbejdżanu Sahibą Gafarową.

Przewodnicząca Zgromadzenia Narodowego Azerbejdżanu gości we wtorek w Polsce w ramach oficjalnej wizyty na zaproszenie marszałek Sejmu.

Jak podkreśla w komunikacie Centrum Informacyjne Sejmu, Witek i Gafarowa "zgodnie podkreślały dobrą współpracę i przyjaźń między obydwoma krajami i wolę pogłębiania kooperacji na wielu polach".

"Marszałek Witek wyraziła zadowolenie z przybycia przewodniczącej Gafarowej, wskazując, że jest to pierwsza wizyta na tym szczeblu od wielu lat. Szefowa Zgromadzenia Narodowego zaprosiła marszałek Sejmu do złożenia wizyty w Azerbejdżanie. Wzajemne zaproszenia zostały skierowane też do grup bilateralnych w obu parlamentach" - informuje CIS w komunikacie.

Wskazało w nim, że w kontekście trwającej wojny za naszą wschodnią granicą marszałek Sejmu przekonywała, że trzeba wspierać Ukrainę, bo w przypadku jej przegranej Rosja pójdzie dalej, a kolejne będą kraje bałtyckie i Polska.

Według CIS Sahiba Gafarowa powiedziała, że Azerbejdżan wspiera Ukrainę, a tematem rozmów była m.in. pomoc przekazywana za pośrednictwem Polski czy rehabilitacja organizowana dla ukraińskich dzieci.

"Akcentując rolę kobiet w parlamentach, Elżbieta Witek wskazała m.in. na powstały z jej inicjatywy format spotkań kobiet przewodniczących Izb parlamentarnych państw UE, który koncentruje się wokół pomocy dla ukraińskich dzieci i kobiet dotkniętych rosyjską agresją" - przekazało CIS.

Jak wskazano w komunikacie, Gafarowa mówiła o długiej historii polsko-azerskich relacji, zwróciła też uwagę na wkład Polaków w energetykę i architekturę Azerbejdżanu, nawiązując do otwarcia w Sejmie wystawy "Perły polskiego dziedzictwa w Azerbejdżanie".

Podczas wernisażu, który odbył się po spotkaniu, marszałek Sejmu podkreśliła wyjątkowość tej ekspozycji dla Polaków i Azerbejdżan, przedstawiającej wspaniałe elementy polskiej kultury i architektury.

"Azerbejdżan przez wiele, wiele lat gościł polskich architektów, ludzi sztuki, którzy mieli możliwość - kiedy Polska nie była jeszcze krajem niepodległym - tworzenia i za to jesteśmy bardzo wdzięczni. Wśród nich był Kazimierz Skórewicz, który m.in. zaprojektował gmach polskiego Sejmu" - mówiła Witek. Marszałek Sejmu przypomniała, że w zeszłym roku Polska i Azerbejdżan obchodziły 30. rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych.

"Sahiba Gafarowa zaznaczyła, że w Azerbejdżanie Wschód spotyka się z Zachodem. - Polacy wyróżnili się jako architekci, prawnicy, inżynierowie, intelektualiści, nauczyciele, żołnierze, przedsiębiorcy i mężowie stanu. Ściśle uczestniczyli w tworzeniu demokratycznej republiki Azerbejdżanu - podkreśliła. Jak dodała, byli też obecni we wszystkich strukturach państwowych, w parlamencie i sądownictwie" - czytamy w komunikacie CIS.

Podkreślono w nim, że Sahiba Gafarowa akcentowała "rolę architektów, którzy pozostawili po sobie wielką spuściznę z okresu transformacji Baku na przełomie XIX i XX w., m.in. Józefa Gosławskiego, Józefa Płoszki, Kazimierza Skórewicza oraz Eugeniusza Skibińskiego".

Udział w spotkaniu bilateralnym oraz w wernisażu wystawy wzięły także szefowa Kancelarii Sejmu Agnieszka Kaczmarska oraz przewodnicząca Polsko-Azerbejdżańskiej Grupy Parlamentarnej Joanna Lichocka.