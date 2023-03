Marszałek Sejmu i wiceprzewodnicząca parlamentu Ukrainy o porwaniach dzieci

Sytuacja dzieci i kobiet wywożonych z Ukrainy w celu rusyfikacji była jednym z głównych tematów rozmowy marszałek Sejmu Elżbiety Witek z wiceprzewodniczącą Rady Najwyższej Ukrainy Ołeną Kondratiuk – poinformował w piątek Sejm.

Jak podano w komunikacie opublikowanym na stronie Sejmu, Witek "zwracała uwagę na potrzebę podejmowania tej kwestii oraz generalnie agresji rosyjskiej na Ukrainę na forach międzynarodowych, by Europa nie przyzwyczaiła się do wojny". "Zauważyła równocześnie, że im dalej na zachód, tym mniejsza świadomość tego, co dzieje się za wschodnią granicą Polski" - dodała.

Marszałek Sejmu zapowiedziała zaakcentowanie tematu porywanych dzieci na najbliższej konferencji przewodniczących parlamentów UE w Pradze.

Kondratiuk zwróciła uwagę, że ukraińskim uchodźcom grozi, że staną się ofiarami handlu ludźmi, a także na to, że jest już 16 tys. udokumentowanych uprowadzeń. "Ubolewała nad niedostateczną pomocą ze strony organizacji międzynarodowych udzielaną rodzicom, którzy zostali rozdzieleni ze swoimi dziećmi podczas działań wojennych na Ukrainie" - poinformowano w komunikacie. Przewodnicząca ukraińskiego parlamentu zwróciła się z prośbą o podjęcie przez Sejm uchwały dotyczącej uprowadzanych ukraińskich dzieci.

Uprowadzenia dzieci z Ukrainy w celu rusyfikacji były też tematem rozmów uczestników szczytu UE w Brukseli. Szczyt rozpoczął się w czwartek spotkaniem z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem i dyskusją o porwaniach. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przypomniała, że deportacje dzieci to zbrodnia wojenna. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział wspólne starania z KE i Ukrainą na rzecz powrotu uprowadzonych dzieci.