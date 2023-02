Marszałek Sejmu na Jasnej Górze: działać dla dobra ojczyzny uczciwie, widząc dobro innych

Parlamentarzyści różnych opcji przybyli w czwartek z doroczną pielgrzymką na Jasną Górę. Według marszałek Sejmu Elżbiety Witek modlili się, by w sposób "uczciwy, widząc dobro innych, a nie swoje własne", mogli działać dla dobra ojczyzny i obywateli.

Parlamentarzyści tradycyjnie przybywają na Jasną Górę 2 lutego, w dniu święta Ofiarowania Pańskiego, czyli Matki Bożej Gromnicznej. W tegorocznej, 34. pielgrzymce uczestniczyli m.in. premier Mateusz Morawiecki, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk oraz wiceministrowie.

Mszy św. z udziałem parlamentarzystów przewodniczył metropolita częstochowski abp Wacław Depo. "Wolność, polskość i patriotyzm - to nie jest szaleństwo, to jest miłość; i tej miłości błogosławię" - powiedział na zakończenie mszy, przywołując słowa kronikarza polskich dziejów Wincentego Kadłubka.

Tradycyjnie podczas pielgrzymki parlamentarzystów składany jest akt zawierzenia Matce Bożej - w tym roku marszałek Sejmu odczytała modlitwę za ojczyznę autorstwa księdza Piotra Skargi. Elżbieta Witek dziękowała gospodarzom jasnogórskiego sanktuarium za nieustającą modlitwę za Polskę i za parlamentarzystów.

"Zwykłym rozumem, doświadczeniem - niewiele możemy zdziałać. Ale jeżeli będziemy to czynić przy jej pomocy, za jej wstawiennictwem - na pewno nam się uda" - powiedziała na Jasnej Górze marszałek.

W jej opinii "jest jakaś wielka prawda w słowach, które powiedział ksiądz arcybiskup (Wacław Depo - PAP), że w jakiś dziwny, mistyczny wręcz sposób, my Polacy jesteśmy (...) związani z Jasną Górą i Maryją".

"Przychodzimy tutaj zawsze wtedy, kiedy mamy do niej jakieś prośby, kiedy z czymś nie możemy sobie poradzić. Ale przychodzimy także po to, żeby ją przeprosić za nasze błędy, zaniedbania, zaniechania; dziękować za wszystkie łaski, za ubiegły rok, i prosić ją o ciągłą opiekę i wypraszanie nam łask jej syna Jezusa - po to, byśmy jako parlamentarzyści w sposób uczciwy, widząc dobro innych, a nie swoje własne, mogli działać dla dobra naszej ojczyzny, naszych obywateli" - dodała Elżbieta Witek.

"To jest wyjątkowe miejsce i wyjątkowa pielgrzymka" - oceniła marszałek Sejmu, nawiązując do ubiegłorocznej pielgrzymki posłów i senatorów na Jasną Górę, która odbyła się trzy tygodnie przed wybuchem wojny na Ukrainie.

"Jestem przekonana, że ta ubiegłoroczna pielgrzymka dała nam tyle siły, dała nam tyle łaski, że zadziwiliśmy jako naród cały świat. Za to również Maryi dzisiaj bardzo dziękujemy. Prosimy też Maryję, że jeśli czasem zdarzy nam się pobłądzić - żeby nas wzięła za rękę i zaprowadziła na właściwą ścieżkę, bo nasza odpowiedzialność jest wielka; obyśmy potrafili ją unieść" - powiedziała marszałek Sejmu.

W skierowanej do parlamentarzystów homilii abp Wacław Depo przypomniał słowa papieża Pawła VI o tym, iż "polityka jest trudnym sposobem wykonywania chrześcijańskiego obowiązku służby drugim". Metropolita zwrócił uwagę na dziejową "dramatyczną wędrówkę narodów, zwłaszcza z ogarniętej wojną Ukrainy, która wyzwoliła w Polsce zawstydzające w świecie wymiary solidarności ludzkiej, zbudowanej na Ewangelii". Jak zauważył, taka postawa wypływała z chrześcijańskiego sumienia.

"Czy zatem pojęcie sumienia stało się sprawą subiektywną, wprost niezależną od Boga? Wówczas pojęcie prawdy stoi po stronie silniejszego, angażując w to nawet religijność danego narodu, stając się podstawą do przemocy i zbrodni" - powiedział abp Depo. Przytoczył słowa św. Jana Pawła II o tym, iż "wszelka antropologia, a więc nauka o godności człowieka, bez odniesienia do Boga jest niszczącym kłamstwem; a wówczas każdy człowiek jest dla siebie prawem i normą, co prowadzi do samopogardy, agresji i samounicestwienia".

"Być może właśnie w czasach współczesnych odrzucenie światła prawdy i przyjęcie, że żyjemy w epoce postprawdy, gdzie nie ma obiektywnej prawdy - a cóż dopiero powiedzieć: nadprzyrodzonej prawdy - ma bardziej niż dotąd podstępne postaci: od otwartego ateizmu, i to nieraz pseudonaukowego, tego bez dowodów, po obojętność" - zauważył hierarcha.

Parlamentarzystów przywitał w częstochowskim sanktuarium przeor Jasnej Góry o. Samuel Pacholski. Przypomniał, że w klasztorze znajdują się liczne pamiątki polskiej historii, m.in. z okresu powstań i "tragedii rozbiorów". "W jej obliczu właśnie, na Jasnej Górze, gdzie znajdują się liczne pamiątki po powstańcach, uświadamiamy sobie zasadniczą rolę, jaką w demokratycznym społeczeństwie spełnia sprawiedliwy porządek prawny, za który odpowiedzialna jest władza ustawodawcza" - powiedział przeor.

"Fundamentem tego porządku jest prawda o człowieku i jego niezbywalnych prawach, a także wspólnocie narodowej, zakorzenionej w tradycji chrześcijańskiej, na której zbudowana jest Europa. Za polskich parlamentarzystów, strzegących tego fundamentu - za was drodzy państwo serdecznie dziękujemy; za waszą służbę dla Rzeczypospolitej" - dodał o. Samuel Pacholski.

Jak mówił przeor, obecnie, wobec wojny na Ukrainie, "wszyscy zdajemy egzamin z praworządności, solidarności, dobrosąsiedzkiej współpracy i politycznego realizmu, który - jeśli tylko chcemy o tym pamiętać - odwołuje nas do słów Jezusa: wszystko co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mieście uczynili" - powiedział o. Pacholski, wrażając nadzieję, że modlitwa przyczyni się do zakończenia strasznej wojny.

Przed czwartkową mszą św. marszałek Elżbieta Witek m.in. złożyła kwiaty i modliła się przed tablicą upamiętniającą ofiary katastrofy smoleńskiej. Parlamentarzyści oddali też hołd Janowi Pawłowi II, modląc się przy jego pomniku na Jasnej Górze. Marszałek wraz z szefem rządu i ministrem infrastruktury złożyli kwiaty przed pomnikiem polskiego papieża.