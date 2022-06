Marszałek Sejmu: Nasz rząd zawsze stawia w centrum rodzinę

Nasz rząd stara się zapewnić wszystkim obywatelom bezpieczeństwo, w centrum zawsze stawia rodzinę - mówiła marszałek Sejmu Elżbieta Witek, która w poniedziałek w Supraślu koło Białegostoku wzięła udział w Pikniku Rodzinnym zorganizowanym przez gminę Supraśl we współpracy z urzędem marszałkowskim.

"Nasz rząd stara się także zapewnić wszystkim naszym obywatelom bezpieczeństwo wewnętrzne bardzo szeroko rozumiane. W centrum naszego rządu zawsze stawialiśmy rodzinę i dzisiaj, mimo kłopotów jakie spowodowała najpierw pandemia dwuletnia, a teraz wojna w Ukrainie, kiedy wszystko się zmieniło, świat się zmienił, kiedy szaleje inflacja (...) nasz rząd robi wszystko, żeby łagodzić skutki tych dwóch czynników niezwykle niebezpiecznych i szkodliwych dla polskiej gospodarki, czyli pandemii i inflacji" - mówiła marszałek Sejmu.

Stwierdziła, że żaden rząd na świecie nie jest w stanie w całości zrekompensować wszystkich strat spowodowanych pandemią i wojną w Ukrainie, ale stara się inflacje spowolnić.

Witek zaznaczyła, że rząd nie zrezygnował z żadnego z programów społecznych do rodzin. "500 plus, 300 plus, Mama 4 plus, niższy wiek emerytalny, emerytura trzynasta, emerytura czternasta, Senior 75 plus" - mówiła. Wspominała też o wspieraniu samorządów lokalnych z różnych funduszy na inwestycje, podnoszenie płacy minimalnej.

Przyznała też, że są problemy, nie udało się zrobić wszystkiego. "Ja wiem, że popełnialiśmy błędy, to nie jest tak, że jesteśmy bez skazy i wszystko nam się udało. Nie wszystko nam się udało (...) mamy tego świadomość, ale jak sobie przypomnę co ogłaszałam w roku 2015 i w roku 2019 jako program PiS, to dzisiaj mogę powiedzieć, że zrobiliśmy - mimo że nam się nie udało kilka rzeczy zrobić, to zrealizowaliśmy jeszcze więcej niż zapowiadaliśmy, dlatego że życie przyniosło nowe potrzeby, nowe sytuacje i trzeba było na te nowe sytuacje reagować" - powiedziała na pikniku Witek.

Na spotkanie z marszałek Sejmu, aby podziękować Polakom za udzielaną pomoc, przyszła grupa przebywających w Supraślu uchodźców wojennych z Ukrainy. Przedstawicielka tej grupy powiedziała, że w Supraślu poczuli się jak w domu. "Miasto Supraśl stało się naszym drugim domem" - mówiła i dziękowała za przyjęcie. Odśpiewano "Sto lat" i "Mnohaja leta". Dziękowano całemu narodowi polskiemu za okazaną pomoc i "otwarte serca".

Marszałek Sejmu stwierdziła, że Polska i Polacy tej pomocy udzielili Ukraińcom najwięcej, zdali jako naród egzamin "na szóstkę z plusem", podziwia nas za to świat, a sztuką jest pomagać w najtrudniejszych, dramatycznych momentach.

Elżbieta Witek zaznaczyła też, że nie można zapominać o trudnej sytuacji na granicy polsko-białoruskiej.

"Musimy pamiętać, że mamy nie tylko granicę polsko-ukraińską i wojnę w Ukrainie i pomoc Ukrainie, ale musimy pamiętać cały czas o niebezpieczeństwie na granicy polsko-białoruskiej i o tym, że strzegą jej bardzo odważnie, odpowiedzialnie, sumiennie nasi polscy żołnierze i pogranicznicy, którym bardzo dziękujemy" - powiedziała marszałek Sejmu.

Marszałek Sejmu wcześniej w gminie Narewka (Podlaskie) spotykała się ze służbami chroniącymi granicę polsko-białoruską.