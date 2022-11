Marszałek Sejmu: obecność Rosji w OBWE to sytuacja paradoksalna

Obecność Rosji w OBWE to sytuacja paradoksalna, ale to nie jest prosta sprawa; w takich organizacjach jak OBWE są różne kraje, w różny sposób uzależnione od Rosji - powiedziała w czwartek marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

W czwartek rano w Warszawie rozpoczęła się sesja Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE, podczas której 200 delegatów z 52 krajów dyskutuje o wojnie w Ukrainie. Na sesji nie ma przedstawicieli Rosji i Białorusi.

Z uczestnikami spotkania połączył się zdalnie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zwracał on uwagę, że różne międzynarodowe instytucje poszukują sposobów powstrzymania rosyjskiego terroru, tak, aby maksymalnie izolować Rosję, a także by znaleźć wyjście z kryzysów wywołanych przez ten kraj. "Ale dlaczego wśród nich nie ma OBWE? Dlaczego państwo terrorysta nawet po 9 miesiącach swoich ciągłych zbrodni w dalszym ciągu pozostaje jednym z członków waszego zgromadzenia?" - pytał prezydent Ukrainy.

Dziennikarze w Sejmie pytali marszałek Witek, czy realne jest wyrzucenie Rosji z OBWE, a jeśli tak, to w jakiej perspektywie czasowej mogłoby do tego dojść.

"Jestem zwolennikiem starej łacińskiej maksymy, że +kropla drąży kamień nie siłą, lecz częstym padaniem+. Uważam, że jeśli będziemy o tym mówić często, intensywnie, będziemy do tego przekonani, będziemy to przenosić na grunty naszych społeczeństw, rządów, krajów to wszystko jest możliwe. W pojedynkę - na pewno nie, ale razem możemy naprawdę coś zdziałać" - mówiła Witek.

Zaznaczyła, że sprawa obecności Rosji w gremiach międzynarodowych, to jest pytanie fundamentalne, dlatego że ono dotyczy nie tylko OBWE, ale i innych organizacji międzynarodowych, w których Rosja jest członkiem. "To jest sytuacja paradoksalna, o którą pytają przeciętni obywatele, jak to jest możliwe, zadał to pytanie także dzisiaj prezydent Zełenski" - mówiła Witek.

Zaznaczyła, że kwestia członkostwa Rosji w OBWE "to nie jest to sprawa prosta", ponieważ w takich organizacjach jak OBWE są "różne państwa, różne kraje, w różny sposób uzależnione od Rosji".

Witek mówiła, że jest m.in. propozycja zastanowienia, czy można zmienić regulamin ZP OBWE.

Przewodnicząca delegacji Sejmu i Senatu RP do ZP OBWE Barbara Bartuś powiedziała PAP, że podczas obrad w Warszawie zaplanowano też posiedzenie Komisji Stałej, czyli spotkanie przewodniczących delegacji krajowych.

"Chcemy dokonać zmian w regulaminie naszego zgromadzenia, żeby wprowadzić możliwość zawieszania w prawach członka państw-agresorów, jakim w tej chwili jest Rosja, państw które nie przestrzegają zasad, które z OBWE wynikają. Więc mamy tu na myśli Rosję i Białoruś" - powiedział Bartuś.

Głównym zadaniem powstałego w 1992 r. Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE jest ułatwianie dialogu międzyparlamentarnego w celu realizacji zamierzeń Organizacji. Chodzi m.in. o umacnianie bezpieczeństwa i współpracę w trzech wymiarach: polityczno-wojskowym, gospodarczo-ekologicznym i ludzkim. Zgromadzenie Parlamentarne OBWE tworzą parlamentarzyści z ponad 50 państw.