Marszałek Sejmu po spotkaniu z szefami parlamentów państw bałtyckich: nic nas nie różni

Jesteśmy w pełni zgodni w sprawie sytuacji geopolitycznej, nie ma ani jednego punktu, który by nas różnił - powiedziała marszałek Sejmu Elżbieta Witek po spotkaniu z szefami parlamentów krajów bałtyckich. Poinformowała, że uczestnicy spotkania podpisali wspólną deklarację ws. pogłębienia współpracy.

W spotkaniu w Sejmie oprócz Elżbiety Witek wzięli udział przewodniczący parlamentów Litwy, Łotwy i Estonii: Viktorija Czmilyte-Nielsen, Łotwy - Edvards Smiltens i Estonii - Juri Ratas.

"Mamy dokładnie taki sam pogląd na sytuację geopolityczną w Europie, mamy takie samo zdanie jeśli chodzi o zagrożenie płynące ze strony Rosji. Mówiliśmy też wspólnym głosem, w jaki sposób należy pomagać Ukrainie, aby ta wojna zakończyła się sukcesem Ukrainy, a bezwzględną klęską Rosji" - powiedziała Witek na wspólnej konferencji z szefami parlamentów. "Łączy nas wszystko, nie było podczas dyskusji ani jednego punktu, w którym byśmy się różnili, to jest wielka wartość" - podkreśliła marszałek Sejmu.

Poinformowała, że uczestnicy spotkania podpisali wspólną deklarację w sprawie pogłębienia współpracy w odpowiedzi na zagrożenia geopolityczne. "Jest ona dowodem na naszą współpracę, która mówi o sytuacji geopolitycznej i roli naszych państw, jaką mają do odegrania" - zaznaczyła Witek.

Dodała, że podczas spotkania poruszonych zostało wiele ważnych tematów związanych z wojną, która, jak mówiła, "zmieniła sytuację geopolityczną w Europie i rolę państw regionu Europy środkowo-wschodniej".

"Z państw, które do tej pory były w dużej mierze marginalizowane, z którymi nie liczono się, gdy ostrzegaliśmy, że Rosja jest potężnym zagrożeniem, jesteśmy dziś krajami, których się słucha, mającymi wpływ na to co się dzieje w Europie" - podkreśliła Witek.

Poinformowała, że rozmawiano też m.in. o narzędziach, jakimi można oddziaływać na większe kraje, aby zwiększyły pomoc wojskową i humanitarną dla Ukrainy.

"Rozmawialiśmy o tym, jak zwiększyć bezpieczeństwo naszych państw i Europy zwłaszcza w kontekście zbliżającego się w tym roku szczytu NATO, który odbędzie się na Litwie. Mówiliśmy o tym, że dobrze by było, by Bukaresztańska Dziewiątka mogła się odbyć w wymiarze parlamentarnym. Koleżanka z Litwy odpowiedziała na tę propozycję bardzo pozytywnie" - zaznaczyła Witek.

Marszałek dodała, że przedmiotem rozmowy były też kraje Afryki i Ameryki Łacińskiej, do których trzeba dotrzeć z prawdziwym przekazem na temat wojny na Ukrainie, bo kraje te mają przecież głosy w organizacjach międzynarodowych.

Witek podziękowała też przewodniczącym parlamentów, że tak szybko zareagowali na zaproszenie do Warszawy.