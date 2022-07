Marszałek Sejmu: Przed polską policją co chwilę stają nowe wyzwania

Przed polską policją co chwilę stają nowe wyzwania, nowe zadania; czasami takie, z którymi nigdy wcześniej policjanci się nie stykali” - mówiła w poniedziałek w Jaworze marszałek Sejmu Elżbieta Witek. To nie jest zwykły zawód, to wyjątkowa misja” – dodała.

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek, która uczestniczyła w poniedziałek w Jaworze na Dolnym Śląsku w obchodach 103. rocznicy powstania Policji Państwowej zwróciła uwagę, że przed polską policją co chwilę stają nowe wyzwania i nowe zadania. "Czasami są to takie zadania, z którymi nigdy wcześniej policjanci się nie stykali, podobnie jak inne służby mundurowe" - mówiła.

Jak wskazała, jest to zawód nie tylko zaufania publicznego, "ale przede wszystkim zawód, który wymaga od polskich policjantów wielkiej sprawności, odpowiedzialności, odporności psychicznej oraz tego przekonania, że nawet wtedy, kiedy zdejmujemy mundur nadal mamy służyć temu, który tej pomocy od nas potrzebuje".

Dodała, że jeżdżąc po Polsce coraz częściej widzi, że doceniamy polską policję i polskich policjantów. "Mówię nie tylko o władzach samorządowych, o władzach rządowych, ale przede wszystkim o naszych obywatelach. W roku 2019 poziom zaufania do polskiej policji bardzo gwałtownie szybował do góry. Do tamtego czasu to straż pożarna była zawsze na pierwszym miejscu, a kiedy widzieliśmy mundur policyjny zawsze, nawet jak niczego złego nie zrobiliśmy, to jakiś tam strach nas oblatywał, ale kiedy potrzebowaliśmy pomocy, wsparcia czy ratunku to wtedy tego munduru policyjnego szukaliśmy i nadal szukamy" - mówiła Witek.

Marszałek Sejmu podkreśliła, że jest to wyjątkowa misja i pogratulowała jaworskim policjantom wyników, jakie osiągają. Zadeklarowała przy tym, że zrobi wszystko, co w jej mocy, żeby ich służba była wykonywana w innych warunkach. "Od tego, jakie warunki wam się stworzy, tak wy będziecie pracowali. Ja widzę różnicę między waszą komendą, a komendą w małym miasteczku, właściwie we wsi, jaką odwiedziłam dwa dni temu, to jest zupełnie inna historia. Musicie mieć zupełnie inne warunki do pracy, bo to jest ciężka, niebezpieczna bardzo często służba" - stwierdziła.

Mówiąc o niespotykanych dotąd wyzwaniach marszałek Sejmu wskazała m.in. na pandemię, podczas której "polscy policjanci pokazywali, że trzeba nieść otuchę szczególnie tym, którzy tej otuchy najbardziej potrzebują". "Widzieliśmy akcje spontanicznie organizowane przez policjantów, kiedy szli pod okna szpitali, gdzie leżały ciężko chore dzieci (…) Pomagali także służbom medycznym, pomagali mieszkańcom, sprawdzali nie po to, żeby nas kontrolować, tylko po to, żeby nas chronić przed zakażeniem i przed chorobą, która okazała się chorobą śmiertelną" - mówiła.

"Wreszcie przyszło to co najgorsze, co myśleliśmy, że będziemy oglądać już tylko w filmach, albo czytać w podręcznikach - wojna. Wojna, która przyszła na Ukrainę, wojna pełnoskalowa, niezwykle okrutna, która toczy się wcale nie między armiami, ale między armią rosyjską a cywilami z Ukrainy" - powiedziała Witek.

Dodała, że żołnierze, ale także cywile, którzy zdecydowali się zostać na Ukrainie walczą tam nie tylko o wolność i niepodległość Ukrainy, ale także za nas, za Polaków, za narody bałtyckie. "To, czego chce Putin, co otwarcie mówi, to jest odtworzenie tej imperialnej polityki sowieckiej, która trwa od setek lat. Następne w kolejności miały być kraje bałtyckie i Polska. To jest na oficjalnych stronach rosyjskich" - mówiła.

Marszałek wskazała też, że w ciągu niecałych czterech miesięcy Polska przyjęła 4 mln 750 tys. uchodźców z Ukrainy. "Dzisiaj jesteśmy na ustach całego świata. Cały świat podziwia Polskę i Polaków. Myślę, że my sami siebie jednak trochę zadziwiliśmy, jak popatrzymy na to, w jaki sposób tutaj miliony ludzi znalazły się w naszych domach, znalazły się także w ośrodkach policyjnych, które policjanci udostępnili dla uchodźców, w ośrodkach rządowych" - powiedziała dodając, że do pomocy przystąpiły także organizacje pozarządowe, czy kościoły.

Zwróciła uwagę, że dzisiaj tych milionów nie widać, a w Polsce nie ma obozów dla uchodźców. Oceniła, że jest to "ewenement, jaki się nigdy wcześniej nie zdarzył na świecie".

Zdaniem marszałek Sejmu w obliczu tych trudnych sytuacji, zupełnie wcześniej nieznanych, policjanci zdali egzamin na szóstkę. "Dzisiaj jest taki dzień, kiedy trzeba dziękować policjantom za ich codzienną służbę, ale także za to, że w sposób zupełnie niesłychany włączyli się w te akcje pomocową dla Ukraińców, ale także w akcję pomocy na granicy polsko-białoruskiej czy wcześniej pomocy podczas pandemii" - podsumowała Witek.

Podczas poniedziałkowej uroczystości kilkudziesięciu policjantów z powiatu jaworskiego otrzymało nominacje na wyższe stopnie służbowe.