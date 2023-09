Marszałek Sejmu: rodzina jest naszym fundamentem

Rodzina jest naszym fundamentem, na który budujemy wszystko; ostatnie osiem lat to inwestycje w polską rodzinę i to przynosi efekty – mówiła w sobotę w Lubinie (Dolnośląskie) marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

Marszałek wzięła udział w sobotę w pikniku rodzinnym w Lubinie. Witek podkreśliła, że rodzina to fundament, na którym "wszystko budujemy".

"Ostatnie osiem lat to inwestycje w polską rodzinę i to przynosi efekty. Kiedy przyjeżdżam na takie spotkania, jak te dzisiejsze i widzę uśmiechniętych rodziców, uśmiechnięte dzieci, to wiem, że dobrze wypełniliśmy swój obowiązek przez te dwie kadencje" - mówiła marszałek do zgromadzonych na pikniku. Dodała, że "polska rodzina będzie w centrum zainteresowania tak długo, jak będziemy rządzić".

Wskazała, że rząd nie zrezygnował z żadnego z programów społeczny pomimo - jak mówiła Witek - wielu kryzysów. Wymieniła w tym kontekście pandemię, kryzys ekonomiczny oraz wojnę w Ukrainie. "Nasz rząd nie zrezygnował z tych programów, ponieważ nie chce powrotu do lat 90. Nie chcemy bezrobocie dwucyfrowego (…) wybraliśmy inną drogę, kosztowniejszą, trwającą może dłużej, ale taką, która pozwoliła na to, że nasze polskie rodziny mogą czuć się bezpiecznie" - mówiła marszałek Sejmu.

Witek podkreśliła, że w Polsce jest dziś "najniższe bezrobocie w UE". "Kodeks pracy zmieniony na tyle, że polskie kobiety, najlepsze w Europie (…) nie muszą wybierać - mogą godzić życie zawodowe, robić kariery" - mówiła. Marszałek powiedziała też, że dziś Polacy nie muszą wyjeżdżać za pracą za granicę.

Wskazała też, że wysoka inflacja zaczyna spadać - jak mówiła - jest na poziomie "8 proc. z kawałkiem". "Zaczynamy wracać na spokojną ścieżkę, na której byliśmy w 2019 r." - mówiła.

Przekonywała, że nikt wcześniej w Polsce nie wprowadzał tak wielkich programów społecznych jak rząd PiS. "Nikt też nie zmagał się z takimi kryzysami, z jakim przyszło zmagać się nam. Wydaje mi się, że ludzie, instytucje i rządy sprawdza się najlepiej nie wtedy, kiedy jest dobrze, tylko wtedy, kiedy przychodzą niespodziewane kryzysy" - mówiła.

Marszałek podkreśliła też, że dla rządu PiS "każdy jest ważny". "Każdy z nas ma prawo do wolności, do własnych poglądów, do rozwoju. Wszyscy nawzajem powinniśmy się szanować" - mówiła.

Witek mówiła też o bezpieczeństwie zewnętrznym i wewnętrznym. "Jestem oburzona, kiedy słyszę jak pluje się na polskich żołnierzy, na polskich funkcjonariuszy straży granicznej, policjantów (…) czegoś takiego nigdy wcześniej w polskiej historii nie było. Dlatego hasło +murem za polskim mundurem+ powinno być na ustach wszystkich Polaków" - przekonywała marszałek.

Dodała, że głosując na PiS Polacy mogą mieć pewność, że "obcy tu nie wejdą". "Nie będziemy mieć takich obrazków jak we Francji, Szwecji czy w Niemczech. My się na to nie zgadzamy, dla nas bezpieczna polska rodzina jest najważniejsza. Pamiętajmy o tym my kobiety, bo to niebezpieczeństwo dotyczy przede wszystkim kobiet - wystarczy popatrzeć na obrazki jakie dzieją się na zachodzie Europy" - mówiła Witek.

autor: Piotr Doczekalski

pdo/ agz/