Marszałek Sejmu rozmawiała z doradcami Kongresu USA o współpracy parlamentarnej i pomocy dla Ukrainy

Polsko-amerykańska współpraca parlamentarna, pomoc dla Ukrainy, kooperacja w dziedzinie obronności i energetyki, Inicjatywa Trójmorza – były wśród tematów rozmowy marszałek Sejmu Elżbiety Witek i grupy doradców Kongresu Stanów Zjednoczonych, którzy przebywają w Polsce w ramach wizyty studyjnej.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Marszałek spotkała się z amerykańskimi urzędnikami we wtorek w Warszawie. Jak poinformowało w komunikacie Centrum Informacyjne Sejmu, ich wizyta w Polsce została zorganizowana przez Ambasadę RP w Waszyngtonie.

Program wizyty pracowników Kongresu USA obejmuje spotkania w Sejmie i Senacie, Kancelarii Prezydenta oraz Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a także wyjazd do Lublina i Poznania, w tym spotkania z amerykańskimi żołnierzami.

"Marszałek Sejmu przypomniała, że doradcy kongresmenów odwiedzali już Sejm w latach ubiegłych - w 2017 i 2018 r. Elżbieta Witek zaakcentowała rolę dyplomacji parlamentarnej. Nawiązała do swojej wizyty w USA przed dwoma laty i spotkań w Kongresie, m.in. z przewodniczącą Izby Reprezentantów Nancy Pelosi, która gościła w Polsce w maju tego roku. Zadeklarowała, że Sejm jest gotowy na dalszą współpracę w formie wizyt studyjnych oraz konsultacji między doradcami i ekspertami" - podkreślono w komunikacie, zamieszczonym na stronie internetowej Sejmu.

Jak podkreślono, Witek powiedziała, że Polska stała się krajem frontowym, który od czasu inwazji Rosji na Ukrainę przyjął największą liczbę uchodźców - od wybuchu wojny do naszego kraju wjechało ich ponad 6,5 mln, a obecnie przebywa ok. 3,5 mln, są to głównie kobiety i dzieci.

Witek zapewniła też o stałym zaangażowaniu Sejmu m.in. w postaci przyjmowanych ustaw - pakietu pomocy dającego ukraińskim uchodźcom dostęp do rynku pracy, edukacji i opieki medycznej, czy też w formie uchwał np. potępiających rosyjskie ludobójstwo.

"Marszałek Sejmu z uznaniem odniosła się do przywództwa USA i amerykańskiej pomocy dla Ukrainy. Podziękowała też za niedawną decyzję Kongresu o przyznaniu Polsce niemalże 290 mln dolarów w ramach zagranicznego finansowania wojskowego, w kontekście polskich działań na rzecz ukraińskiego sąsiada. Apelowała także o dalsze dostawy broni dla walczących z rosyjską agresją Ukraińców i wzmacnianie wsparcia w obliczu zbliżającej się zimy" - czytamy w komunikacie.

Według CIS Witek "przestrzegała przed przyzwyczajaniem się do wojny" i podkreślała jak ważne jest przekonywanie innych państw do podtrzymywania sankcji wobec Rosji. Jak zaznaczyła marszałek Sejmu, "nie można cofnąć się nawet o krok, lecz trzeba dalej wspierać Ukrainę, która walczy za cały świat". Witek wskazała też na znaczenie i odstraszający charakter obecności amerykańskich wojsk na wschodniej flance NATO, w tym w Polsce, oraz zaznaczyła, że istotne jest zwiększanie ich liczby.

Ponadto nawiązała do inicjatywy spotkań kobiet - przewodniczących parlamentów państw UE, organizowanych z myślą o pomocy dla ukraińskich uchodźców. Witek przypomniała, że spotkania w tym formacie odbyły się w kwietniu w Polsce oraz w maju w formule online, a kolejne spotkanie planowane jest w październiku w Brukseli.

Witek rozmawiała też z doradcami Kongresu Stanów Zjednoczonych o wyzwaniach związanych ze światowym kryzysem energetycznym. Zwróciła uwagę na znaczenie polsko-amerykańskiej współpracy w dziedzinie energetyki i dywersyfikacji dostaw surowców energetycznych oraz na rolę USA w tym zakresie.

Podczas spotkania z doradcami Kongresu USA Marszałek Sejmu mówiła także o kooperacji w formacie Trójmorza. Wyraziła nadzieję na rozwój tej inicjatywy i dalsze zaangażowanie Stanów Zjednoczonych.