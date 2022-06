Marszałek Sejmu rozmawiała z nową przewodniczącą Zgromadzenia Państwowego Słowenii

Współpraca kobiet kierujących parlamentami UE dotycząca wsparcia dla uchodźców z Ukrainy i relacje dwustronne - były tematami środowej wideorozmowy marszałek Sejmu Elżbiety Witek z nowo wybraną przewodniczącą Zgromadzenia Państwowego Słowenii Urszką Klakoczar Zupanczicz.

"Marszałek Sejmu opowiedziała o współpracy kobiet kierujących parlamentami krajów członkowskich UE, która skupia się wokół wypracowywania form pomocy dla ukraińskich uchodźców" - poinformowało w Komunikacie Centrum Informacyjne Sejmu.

Jak zaznaczono, kooperacja rozpoczęła się kwietniową wizytą przewodniczących w Polsce. "Panie odwiedziły wówczas przejście graniczne z Ukrainą w Dorohusku, ośrodek recepcyjny dla ukraińskich uchodźców w Chełmie i centrum pomocy humanitarnej w Nadarzynie, a także odbyły konsultacje w Sejmie" - czytamy.

"W ramach kontynuacji współpracy w maju przewodniczące rozmawiały w formie wideokonferencji. Elżbieta Witek zaprosiła Urszkę Klakoczar Zupanczicz do włączenia się do tej inicjatywy. Przewodnicząca Zgromadzenia Państwowego Słowenii wyraziła zainteresowanie i gotowość do wzięcia w niej udziału. Z uznaniem mówiła także o bezprecedensowej pomocy Polski dla uchodźców z Ukrainy" - podkreślono w komunikacie.

Tematem wideorozmowy marszałek Sejmu z przewodniczącą Zgromadzenia Państwowego Słowenii były też relacje dwustronne. Według CIS, Urszka Klakoczar Zupanczicz podziękowała za podjęcie przez Sejm w kwietniu uchwały upamiętniającej 30. rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych przez Polskę i Słowenię.

"Omówiono również perspektywy zacieśnienia kontaktów między parlamentami obu krajów. Przewodnicząca Zgromadzenia Państwowego Słowenii zapowiedziała powstanie słoweńsko-polskiej grupy przyjaźni. Analogiczne gremium funkcjonuje też w Sejmie i Senacie RP" - zaznaczono.