Marszałek Sejmu rozmawiała z premier Mołdawii o perspektywie europejskiej tego kraju i pomocy Ukrainie

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek spotkała się w piątek z premier Mołdawii Natalią Gavrilitą. Omówiły m.in. polskie poparcie wobec europejskiej perspektywy dla Mołdawii i pomoc walczącej z rosyjską agresją Ukrainie oraz uchodźcom z tego kraju.

"W piątek, 8 kwietnia, marszałek Sejmu Elżbieta Witek spotkała się z premier Mołdawii Natalią Gavrilițą" - poinformowała Kancelaria Sejmu. Jak napisano w komunikacie, wśród tematów rozmów znalazły się "relacje dwustronne, w tym współpraca parlamentarna między obydwoma państwami oraz poparcie wobec europejskiej perspektywy dla Mołdawii". "Rozmówczynie zgodziły się też co do konieczności udzielania szerokiej pomocy nękanej rosyjską agresją Ukrainie i uchodźcom z tego kraju" - podkreślono.

Według kancelarii Witek i Gavrilita omówiły również polsko-mołdawskie kontakty międzyparlamentarne, w szczególności dialog na poziomie grup przyjaźni i Zgromadzenia Parlamentarnego Polska-Mołdawia.

"Premier Natalia Gavrilița podkreśliła znaczenie kooperacji na tym forum, mówiła też o intensywnym dialogu na szczeblu prezydentów obu krajów. Podczas spotkania poruszono też kwestię europejskich aspiracji Mołdawii" - czytamy w komunikacie.

Jak poinformowano, marszałek Witek podkreślała, że "parlamenty mają do odegrania istotną rolę w obecnej sytuacji inwazji Rosji na Ukrainę" oraz że "prace Sejmu przebiegają w specjalnym trybie i warunkach - podejmowane są działania mające zapewnić wszechstronne wsparcie (m.in. umożliwiające podjęcie pracy, edukację, opieką zdrowotną) dla ukraińskich uchodźców, których Polska przyjęła już ponad 2,5 mln".

Premier Gavrilița - napisano - wskazywała, że Mołdawia również "kompleksowo pomaga obywatelom Ukrainy uciekającym przed wojną". Jak dodała, do jej kraju przybyło ich blisko 400 tys.

Zgodnie z komunikatem marszałek Sejmu oceniła, że do zakończenia wojny na Ukrainie konieczne są "jednolite i radykalne sankcje wobec Rosji" oraz że "kraje Europy Środkowej i Wschodniej mają podobne stanowisko, ale im dalej na zachód, tym zrozumienie zagrożenia jest mniejsze".

Od 24 lutego do Polski wjechało z Ukrainy ponad 2,573 mln osób - poinformowała w piątek rano Straż Graniczna. W czwartek wiceszef MSWiA i pełnomocnik rządu ds. uchodźców wojennych z Ukrainy Paweł Szefernaker przekazał w Polsat News, że z szacunków wynika, iż w Polsce przebywa ok. 1,5 mln uchodźców z Ukrainy. 96 proc. z nich to kobiety z dziećmi.

Premier Mołdawii poinformowała w czwartek, że jej kraj przyjął już 390 tys. uchodźców; prawie połowa z nich to dzieci. Populacja Mołdawii liczy 2,6 mln mieszkańców. Aż 4 proc. stanowią teraz uchodźcy.