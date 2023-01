Marszałek Sejmu rozmawiała z wiceszefową ukraińskiego parlamentu, zapewniła o solidarności z Ukrainą

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek zapewniła wiceprzewodniczącą ukraińskiego parlamentu o solidarności z Ukrainą. Ołena Kondratiuk podziękowała Polakom za pomoc, zaapelowała o wsparcie w postaci sprzętu wojskowego, za istotną uznała sprawę utworzenia trybunału dla sprawców zbrodni przeciwko narodowi ukraińskiemu.

Marszałek Sejmu i wiceprzewodnicząca Rady Najwyższej Ukrainy spotkały się we wtorek w Warszawie.

Jak przekazało w komunikacie Centrum Informacyjne Sejmu, marszałek Witek wyraziła nadzieję, że rok 2023 przyniesie Ukrainie zakończenie wojny i otworzy drogę do jej odbudowy. Zaznaczyła też, że pomoc Polski nie słabnie i nasz kraj ciągle wspiera Ukraińców w heroicznej walce z wrogiem, zarówno w relacjach dwustronnych, jak i na forach regionalnych.

"Dowodem na to jest przyjęty 16 stycznia przez Polskę, Litwę, Łotwę i Estonię wspólny dokument, w którym parlamenty zobowiązały się m.in. do wspólnych działań na rzecz Ukrainy. Elżbieta Witek podkreśliła też polskie wsparcie dla ukraińskiego procesu akcesyjnego do UE. W ocenie marszałek Witek integracja z UE może zachęcić międzynarodowe środowisko do wspierania Kijowa" - podkreślono w komunikacie.

Jak poinformowano, wiceprzewodnicząca Rady Najwyższej podziękowała za możliwość spotkania i pomoc, jaką Polacy udzielają walczącemu narodowi ukraińskiemu; obecną sytuację militarną na froncie określiła jako trudną i zaapelowała o wsparcie w postaci dostaw wojskowego sprzętu.

"Za istotną Ołena Kondratiuk uznała sprawę utworzenia specjalnego trybunału do osądzenia i pociągnięcia do odpowiedzialności karnej sprawców zbrodni przeciwko narodowi ukraińskiemu. Zwróciła się również z propozycją zorganizowania, zainicjowanego przez Marszałek Sejmu, kolejnego spotkania kobiet - przewodniczących parlamentów państw Unii Europejskiej" - czytamy w komunikacie CIS.

Wspólna deklaracja szefów parlamentów Polski i państw bałtyckich, do której nawiązała we wtorek marszałek Sejmu została podpisana w poniedziałek w Warszawie po spotkaniu, w którym wzięli udział marszałek Sejmu Elżbieta Witek oraz przewodniczący parlamentów Litwy, Łotwy i Estonii: Viktorija Czmilyte-Nielsen, Edvards Smiltens i Juri Ratas.

Szefowie parlamentów podkreślili w niej, że deklarują gotowość do pogłębiania współpracy między Polską i państwami bałtyckimi oraz dążą do wspólnego wywierania wpływu na społeczność międzynarodową w celu utrzymania na agendzie konieczności dalszego wspierania Ukrainy.