Marszałek Sejmu: rząd zadbał zarówno o najmłodszych, jak i pracujących zawodowo oraz seniorów

Cały program rządu od 2015 roku opiera się na rodzinie; zadbaliśmy o najmłodszych, o osoby pracujące zawodowo i o seniorów. Mam nadzieję, że nasz rząd zasłużył na to, by powiedzieć, że można mu zaufać - podkreśliła w sobotę marszałek Sejmu Elżbieta Witek na zjeździe klubów "Gazety Polskiej".

W Spale (woj. łódzkie) od piątku do niedzieli trwa XVIII Zjazd Klubów "Gazety Polskiej". W piątek wieczorem nagrane przesłanie do uczestników zjazdu skierował premier Mateusz Morawiecki. Ostatnim gościem zjazdu ma być wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński - po jego niedzielnym wystąpieniu i mszy św. zjazd klubów "Gazety Polskiej" ma się zakończyć.

W sobotę wieczorem udział w spotkaniu wzięła marszałek Sejmu Elżbieta Witek. "Dużo się mówi na temat społeczeństwa obywatelskiego, ale państwo dajecie własnym przykładem - nie tylko tym, co mówicie, ale przede wszystkim tym, co robicie, jak działacie - że to społeczeństwo obywatelskie naprawdę tworzycie" - powiedziała Witek, dziękując za to zgromadzonym. Zwracając się do członków klubów "GP" Witek podkreśliła, że większość z nich pracuje zawodowo, a jednak swój wolny czas poświęca ojczyźnie. "Gdy jesteście potrzebni, zawsze można na was polegać" - powiedziała.

Marszałek Sejmu w swym wystąpieniu podkreśliła, że "władza ma służyć ludziom". "Nasz rząd, który także dzięki państwa poparciu od 2015 roku sprawuje władzę w naszej pięknej, wspaniałej ojczyźnie, mam nadzieję, że zasłużył na to, by powiedzieć, że można mu zaufać" - podkreśliła. Jak wskazała, celem rządu Zjednoczonej Prawicy od przejęcia władzy było "podzielenie się ze społeczeństwem wszystkimi dobrami, które mamy".

Jak zaznaczyła, Polska to kraj ze wspaniałymi tradycjami, ale przede wszystkim - wspaniałymi ludźmi. Podkreśliła, że chodzi jej zarówno o Polaków mieszkających w kraju, jak i o rodaków poza granicami, którzy są "najlepszymi ambasadorami" Polski.

Marszałek Sejmu zauważyła, że dobiegająca końca kadencja parlamentu była "niezmiernie trudna". "Mam nadzieję, że po tych ciężkich latach dziś możemy powiedzieć, że nasz rząd - przy wielkim wsparciu społeczeństwa obywatelskiego, takich ludzi, jak państwo - że myśmy ten najtrudniejszy czas potrafili (...) wykorzystać, by Polska, tak, jak to sobie założyliśmy, rozwijała się każdego dnia i aby wszyscy nasi obywatele - bez względu na to, gdzie mieszkają, czym się zajmują - by wszyscy mogli korzystać z tych samych możliwości, praw, (...) by mogli pomyśleć sobie, że ich rodzina (...) będzie pod opieką państwa, choćby nie wiem co się działo" - powiedziała.

Witek podkreśliła, że cały program, który rząd budował od 2015 roku "był oparty na rodzinie". "Zadbaliśmy o najmłodszych, o dzieci, o studentów albo tych, którzy po studiach rozpoczynają pracę, o osoby, które są w pełni sił i pracują zawodowo, czyli o rodziców i wreszcie o seniorów" - podkreśliła.