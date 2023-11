Marszałek Sejmu: spodziewamy się, że dzisiaj w nocy barierki otaczające do tej pory Sejm znikną

Spodziewamy się, że dzisiaj w nocy barierki otaczające do tej pory Sejm znikną, choć już zostały przez policję odbezpieczone, rozmontowane. Ta procedura powinna za chwilę ruszyć - powiedział w poniedziałek w Sejmie nowo powołany marszałek izby Szymon Hołownia.

Podczas briefingu prasowego Hołownia podkreślił, że Sejm będzie otwarty dla dziennikarzy, obywateli i organizacji społecznych.

"Chcę poinformować, że w międzyczasie odbyłem rozmowę z panią minister Kaczmarską (Agnieszka Kaczmarska, szefowa Kancelarii Sejmu - PAP) i z panem komendantem Straży Marszałkowskiej. Oni skontaktowali się z policją, ja wydałem panu komendantowi Straży Marszałkowskiej polecenie sporządzenia odpowiedniego pisma. To pismo za chwilę trafi do stołecznej policji. Spodziewamy się, że dzisiaj w nocy barierki otaczające do tej pory Sejm, spod Sejmu znikną, choć już zostały przez policję odbezpieczone, rozmontowane. Ta procedura powinna za chwilę ruszyć" - poinformował.

Pytany przez dziennikarzy o projekty dotyczące liberalizacji prawa aborcyjnego, których złożenie zapowiedziała Lewica, marszałek Sejmu odpowiedział, że będą mogły być procedowane "w momencie, w którym ukonstytuują się komisje sejmowe".

"Nie da się procedować projektów ustaw bez komisji. Mam nadzieję, że szybko będziemy w stanie wyłonić sejmowe komisje i wtedy bez zwłoki, z odpowiednią procedurą, po odpowiednich sprawdzeniach wszystkie projekty, które będą spełniały warunki legislacyjne, będą procedowane" - podsumował.