Marszałek Sejmu spotka się w środę z przedstawicielami klubów i kół ws. projektu dot. weryfikacji szczepień

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek spotka się w środę z przedstawicielami klubów i kół ws. wyjścia ponad podziałami z projektem dot. możliwości weryfikacji szczepień pracowników przez pracodawców. Swój udział zapowiedzieli przedstawiciele PiS, KO, Lewicy, PSL, Konfederacji i Polski 2050.

Marszałek Sejmu zaprosiła szefów klubów i kół parlamentarnych na zaplanowaną na środę na godz. 12 na rozmowę ws. wyjścia ponad podziałami z projektem dot. możliwości weryfikacji szczepień pracowników przez pracodawców.

Jak przekazała we wtorek na to spotkanie został też zaproszony minister zdrowia Adam Niedzielski. Marszałek przewiduję również udział w spotkaniu przedstawicieli Rady Medycznej. Przyznała, że w rozmowach liczy na dobrą wolę ponad podziałami.

Rzeczniczka PiS Anita Czerwińska zapewniła, że na spotkaniu u marszałek będą przedstawiciele klubu. "Pozytywnie oceniamy konstruktywną i konsensualną propozycję pani marszałek, która powinna znaleźć poparcie również pozostałych klubu i kół parlamentarnych. Mamy nadzieję, że w wyniku tej szerokiej i oby konstruktywnej debaty powstanie wspólny projekt. Każdemu ugrupowaniu powinno zależeć na opracowaniu optymalnych rozwiązań" - oceniła Czerwińska.

Również opozycja zapowiada udział w rozmowach zaproponowanych przez marszałek. "Będziemy obecni na tym spotkaniu, to oczywiste. Oczekujemy, że będą również przedstawiciele Rady Medycznej przy premierze, żeby przedstawili swoje rekomendacje" - mówił szef klubu Koalicji Obywatelskiej Borys Budka. "Dzisiaj potrzebujemy głosu ekspertów" - dodał.

Przyznał, że nie podejrzewa, by marszałek Witek "spotykała się z opozycją bez jakiejkolwiek propozycji z jej strony". "Nie mam pojęcia o czym pani marszałek będzie chciała rozmawiać, natomiast jeżeli będzie chciała rozmawiać o rozwiązaniach legislacyjnych, to oczekuję, że będą przedstawione na piśmie i że będą przedstawiciele Rady Medycznej przy premierze" - powtórzył szef klubu KO.

Obecni na spotkaniu będą także przedstawiciele klubu Lewicy. We wtorek poseł Adrian Zandberg przedstawił propozycje, z którymi do rozmów zasiądzie jego formacja. Są to: ograniczenia dla osób niezaszczepionych (udział w imprezach masowych, sportowych, zgromadzeniach publicznych, korzystanie z zakładów fryzjerskich i kosmetycznych, z hoteli, z gastronomii, z centrów handlowych, z teatrów, z kin oraz z kościołów - tylko dla posiadaczy paszportu covidowego), a także masowe i powszechne testowanie oraz wzorowana na krajach zachodniej Europy strategia walki z czwartą falą.

Wolę udziału w rozmowach zadeklarował prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak ocenił we wpisie na Twitterze, "totalna władza poniosła w walce z pandemią totalną klęskę". "Od roku apelowaliśmy do rządzących o współdziałanie. Dla (Prawa i Sprawiedliwości) najważniejsze były wtedy słupki poparcia, nie zdrowie i życie Polaków. Dziś, nie mając większości do przegłosowania własnych projektów, próbują zrzucić odpowiedzialność za trudne decyzje na opozycję" - stwierdził.

Na spotkaniu będzie także Konfederacja. "Konfederacja zawsze bierze udział w tego typu spotkaniach, natomiast tutaj próbę przeforsowania tego projektu, mimo wielkiego sprzeciwu społecznego, przez środowisko PiS, rękami tak zwanej opozycji - Lewicy, która domaga się takich przepisów - uważamy za obrzydliwe" - powiedział przewodniczący koła Konfederacji Jakub Kulesza.

Lider Polski 2050 Szymon Hołownia zapowiedział, że politycy jego formacji wezmą udział w środowym spotkaniu. "Będziemy przekonywać rząd PiS, że powinien wyjąć głowę z piasku i już dawno zacząć realnie reagować poprzez wprowadzenie nowych regulacji, obostrzeń, przywilejów w reakcji na to, co się w Polsce dzieje. Będziemy zachęcali do tego, żeby rząd PiS przestał tchórzyć, bo dzisiaj najzwyczajniej w świecie tchórzy przed tymi, którzy mogliby odebrać mu poparcie" - powiedział.

Posłowie PiS Czesław Hoc i Paweł Rychlik zapowiedzieli w ubiegłą środę, że do Sejmu trafi poselski projekt ustawy pozwalający pracodawcy na zweryfikowanie, czy pracownik jest zaszczepiony przeciwko COVID-19. Zgodnie z projektowanymi przepisami, jeśli pracownik nie będzie zaszczepiony, to przedsiębiorca będzie mógł zreorganizować pracę, np. przenieść takiego pracownika do działu, gdzie nie będzie miał styczności z klientami.

Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział w poniedziałek, że z tego, co wie, są zebrane podpisy pod poselskim projektem ws. weryfikacji szczepień pracowników i powinien on być procedowany w Sejmie na początku grudnia.

Początkowo projekt zakładający umożliwienie pracodawcy weryfikacji, czy pracownik jest zaszczepiony, był projektowany jako rządowy. Minister zdrowia Adam Niedzielski na początku listopada mówił, że projekt ten ma zostać skierowany pod obrady rządu i trafić prawdopodobnie na posiedzenie Sejmu.