Marszałek Sejmu: w obliczu barbarzyńskiej napaści na Ukrainę widzimy jaką moc ma NATO

Dzisiaj przy tej barbarzyńskiej napaści wojsk Putina na Ukrainę widzimy jaką moc ma NATO; potrzeba, żeby cały Sojusz Północnoatlantycki, i tak się dzieje, pokazał solidarność z Ukrainą - powiedziała w piątek marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

W piątek odbyło się uroczyste zgromadzenie posłów i senatorów z okazji 23. rocznicy przystąpienia Polski do NATO, podczas którego orędzie wygłosił prezydent Andrzej Duda; zdalnie wystąpił prezydenta Ukrainy Wołodymyr Zełenski oraz sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Zgromadzeni w Sejmie powitali owacją na stojąco ambasadora Ukrainy w Polsce Andrija Deszczycę.

Witek podkreśliła w TVP Info, że dokładnie w sobotę miną 23 lata od momentu wstąpienia Polski do UE. "Ale przez te wszystkie lata, nigdy nie było takiego wydarzenia, takiej sytuacji, która wprost pokazywałaby jakie znaczenie ma przynależność do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dzisiaj przy tej barbarzyńskiej wojnie, barbarzyńskiej napaści wojsk Putina na Ukrainę widzimy jaką moc ma Sojusz Północnoatlantycki" - powiedziała marszałek Sejmu.

Dodała, że już w 1999 roku przynależność Polski do NATO dawała nam bezpieczeństwa. Jak zauważyła, Polska bardzo długo czekała na to bardzo długo i byli tacy, którzy nie wierzyli, że kiedykolwiek to nastąpi. "Dzisiaj NATO stanęło na wysokości zadania i dzisiaj możemy spokojnie powiedzieć, że czujemy się bezpiecznie" - podkreśliła Witek zwracając uwagę m.in. na obecność wojsk amerykańskich w Polsce.

Witek podkreśliła, że z drugiej strony Polska udowadniała, że jest lojalnym członkiem NATO. "Widzimy, co się dzieje u naszego sąsiada na Ukrainie i wszyscy przeżywamy to bardzo mocno. Dzisiaj potrzeba również tego, żeby cały Sojusz Północnoatlantycki, i tak się dzieje, pokazał solidarność z Ukrainą" - dodała marszałek.