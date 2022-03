Marszałek Sejmu w przesłaniu do Ukraińców: jesteśmy i będziemy przy was

Jesteśmy i będziemy przy was; będziemy domagać się jeszcze silniejszych sankcji nakładanych na Federację Rosyjską. Ta wojna musi się skończyć klęską Rosji i zwycięstwem Ukrainy - zadeklarowała marszałek Sejmu Elżbieta Witek w przesłaniu skierowanym do parlamentarzystów i obywateli Ukrainy.

Przesłanie opublikował w niedzielę portal TVP Info.

Elżbieta Witek podkreśliła na wstępie krótkiego nagrania, iż "równo miesiąc temu cały świat obudził się w zupełnie nowej rzeczywistości". "To była rzeczywistość wojenna, agresja Rosji na wolną i niepodległą Ukrainę. Cały świat z zapartym tchem obserwował wszystko to, co się działo w Ukrainie i z każdym dniem rósł podziw dla waszego heroizmu, odwagi, prawdziwego bohaterstwa. Zaczęliście uczyć cały świat na nowo, czym jest prawdziwy patriotyzm i wola walki w obronie własnej ojczyzny" - zwróciła się do Ukraińców marszałek Sejmu.

Przypomniała, że do Polski przybyło już ponad 2 miliony 100 tysięcy uchodźców z Ukrainy, a Sejm przyjmuje ustawy, które mają im zapewnić m.in. dostęp do opieki zdrowotnej, edukacji, a także rynku pracy. "Staramy się pomagać najlepiej, jak potrafimy, ale pomaga również cały świat. I cały świat patrzy i liczy na to, że Ukraina zwycięży w tej bestialskiej wojnie z Federacją Rosyjską" - zaznaczyła Witek.

Zwróciła zarazem uwagę, że wielu obywateli Ukrainy pozostało w kraju. "Bardzo chciałabym, żebyście wiedzieli, że wasze kobiety, matki, żony, babcie, siostry, wasze dzieci, osoby starsze mają tutaj, u nas w Polsce, naprawdę zagwarantowaną bardzo dobrą opiekę" - zapewniła marszałek Sejmu.

Według niej, Rosja "myśląc, że pokona Ukrainę, bardzo szybko zawiodła się". "Jesteśmy przy was. Jesteśmy i będziemy. Dziś, dzięki środkom masowego przekazu i dzięki nowoczesnym komunikatorom informacje o tym, co się dzieje w Ukrainie, o zbrodniach ludobójstwa dokonywanych przez żołnierzy rosyjskich na terytorium Ukrainy, docierają do całego świata i naprawdę rozbudzają sympatię, ale także empatię i zrozumienie, podziw i współczucie dla wszystkich tych, którzy tym zbrodniom ludobójstwa w Ukrainie są poddawani" - powiedziała marszałek.

I to właśnie - jak dodała - "obywatele wolnego świata wywierają ogromny nacisk na swoje rządy, żeby te podejmowały wszystkie możliwe działania, żeby tę wojnę jak najszybciej skończyć". "Domagamy się wciąż i domagać się będziemy, jeszcze silniejszych sankcji nakładanych na Federację Rosyjską. Ta wojna musi się skończyć klęską Rosji i zwycięstwem Ukrainy. Dziś stoimy przy was i głośno mówimy: niech żyje wolna Ukraina" - podkreśliła Elżbieta Witek.

Przesłanie zostało nagrane w języku polskim, na obraz naniesiono tłumaczenie tekstowe na język ukraiński.