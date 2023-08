Marszałek Sejmu: w sobotę ogłosimy pełne listy wyborcze

W sobotę ogłosimy pełne listy wyborcze w wyborach do Sejmu i Senatu, od tego momentu wszyscy ruszamy do naszych okręgów, by przekonać Polaków, że warto zagłosować na PiS - powiedziała w czwartek w TVP Info marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło w czwartek liderów swoich list wyborczych do Sejmu. Rzecznik PiS Rafał Bochenek zapowiedział, że pełne listy PiS, łącznie z kandydatami do Senatu, będą prezentowane w najbliższy weekend w poszczególnych okręgach.

Marszałek Witek powiedziała w TVP Info, że pełne listy wyborcze zostaną ogłoszone w sobotę. "Teraz od momentu ogłoszenia nie tylko +jedynek+, ale w sobotę będziemy ogłaszać nasze listy, ruszamy wszyscy do naszych okręgów, by przekonać Polaków, że warto zagłosować na PiS" - przekazała Witek.

Podkreśliła, że PiS potrafi zmieniać Polskę, jest odpowiedzialnym rządem i odpowiedzialną formacją polityczną. "Nigdy w Polsce nie było tyle programów społecznych. My nie dzielimy obywateli na naszych i tamtych" - zaznaczyła.

Oceniła też, że ogłoszone w czwartek "jedynki" PiS są bardzo mocne i jest na nich silna reprezentacja kobiet. Dodała, że w okręgu nr 1 (Legnica), z którego startuje do Sejmu, "dwójką" na liście również będzie kobieta.

Jak podkreśliła, panie pokazały, że są w polityce odważne, dojrzałe, zdeterminowane i skuteczne.

Wybory parlamentarne odbędą się 15 października; Polacy wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów.