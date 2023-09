Marszałek Sejmu w sobotę weźmie udział w akcji "Warta Pamięci" w Wytycznie

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek w sobotę weźmie udział w akcji "Warta Pamięci" przed Pomnikiem Korpusu Ochrony Pogranicza w Wytycznie (woj. lubelskie). Akcja ma na celu uczczenie rocznicy agresji sowieckiej w 1939 r. i oddanie hołdu obywatelom polskim zamordowanym przez sowietów na wschodzie kraju.

W trakcie wydarzenia, które rozpocznie się o godz. 17.30, zaplanowano wystąpienie marszałek Sejmu.

Na stronie Sejmu napisano, że jest to "akcja, która nie tylko jest symbolem pamięci, ale także świadectwem solidarności i zrozumienia między pokoleniami". "Dzięki zaangażowaniu młodzieży zrzeszonej w Związku Strzeleckim +Strzelec+ Józefa Piłsudskiego pokazuje, że upamiętnienie najważniejszych momentów naszej polskiej historii jest ważne także dla ludzi młodych" - czytamy.

Poinformowano, że upamiętnieni zostaną również bohaterowie powojennego oporu przeciw sowieckiemu zniewoleniu: Żołnierze Wyklęci. Ponieważ wiele miejsc związanych z dramatem pierwszej sowieckiej okupacji, zaczętej 17 września 1939 r. leży już poza granicami dzisiejszej Rzeczpospolitej Polskiej, a wielu mieszkańcom Polski sowiecka okupacja kojarzy się równie krwawo także po 1944 r.

W sobotę o tej samej porze, dokładnie o godz. 17.30, blisko 30 lokalizacji w całej Polsce jednocześnie stanie się miejscem hołdu i pamięci. "Jest to data wybrana nieprzypadkowo. Nawiązuje ona w ten sposób do capstrzyków wojskowych, które w latach II Rzeczpospolitej poprzedzały wiele patriotycznych wydarzeń. Jest to moment symboliczny i pełen emocji, przypominający o naszym pragnieniu wolności, które w ostatnich kilkudziesięciu latach najczęściej oznaczało wolność od wpływów rosyjskich" - wskazano.

Oceniono, że "w obliczu trwającego konfliktu na Ukrainie, akcja nabrała jeszcze większego znaczenia". "Przypomina ona o skomplikowanych relacjach z Rosją, ale jednocześnie stanowi wyraz solidarności z Ukrainą i jej dążeniami do suwerenności i wolności. Pokazuje, jak ważne jest zrozumienie naszej własnej historii, byśmy mogli współczuć, wspierać i być świadomymi wyzwań, przed którymi stają nasi sąsiedzi" - podkreślono.

Organizatorem akcji "Warta Pamięci" jest Związek Strzelecki "Strzelec" Józefa Piłsudskiego. Patronat Honorowych nad akcją objęli: Kancelaria Sejmu, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Aktywów Państwowych oraz Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.