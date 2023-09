Marszałek Sejmu wśród uhonorowanych z okazji jubileuszu 75-lecia "Gazety Wrocławskiej”

Dziękuję wszystkim kobietom, które są w polityce, bo robią naprawdę bardzo dużo. To jest taka codzienna, mrówcza praca, czasami niewidoczna, ale naprawdę bardzo efektywna – powiedziała w poniedziałek marszałek Sejmu Elżbieta Witek odbierając nagrodę "Filar Dolnego Śląska” z okazji 75-lecia "Gazety Wrocławskiej”.

W poniedziałek wieczorem w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu odbyła się uroczysta gala z okazji 75-lecia "Gazety Wrocławskiej". Z okazji jubileuszu ustanowiona została nagroda "Filar Dolnego Śląska", którą przyznano w trzech kategoriach: polityka, samorząd i gospodarka. Jak tłumaczą pomysłodawcy nagrody, jest to specjalne wyróżnienie dla osób i instytucji, "które pozytywnie wpływają na rozwój województwa, wspierają mieszkańców i mogą być inspiracją dla innych".

Laureatką w kategorii polityka została marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Odbierając wyróżnienie marszałek podkreśliła, że otrzymaną nagrodę dedykuje wszystkim kobietom, które parają się polityką. "Dziękuję wszystkim kobietom, które są w polityce, bo robią naprawdę bardzo dużo. To jest taka codzienna, mrówcza praca, czasami niewidoczna, ale naprawdę bardzo efektywna" - powiedziała Witek i zaznaczyła, że "kobiety znakomicie realizują się w najtrudniejszych zawodach".

Marszałek dodała również, że zawsze stara się godnie reprezentować region. "Dolny Śląsk jest moją małą ojczyzną. Stąd jestem i tu jest moje miejsce. Idąc do polityki postępowałam zawsze zgodnie z zasadą, by moi wyborcy nie musieli się za mnie wstydzić" - powiedziała Witek.

Zwróciła się również do redaktorów gazety, by "szli pod prąd, a nie z głównym nurtem, by dostarczali prawdziwych informacji i szukali prawdy".

Statuetka w kategorii samorząd przyznana została marszałkowi województwa dolnośląskiego Cezaremu Przybylskiego. Z kolei nagroda w kategorii gospodarka trafiła do KGHM Polska Miedź.