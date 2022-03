Marszałek Sejmu z Kułebą m.in. o agresji rosyjskiej na Ukrainę i wsparciu naszego wschodniego sąsiada

Agresja rosyjska na Ukrainę i wsparcie naszego wschodniego sąsiada - to główne tematy środowego spotkania marszałek Sejmu Elżbiety Witek z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Dmytrem Kułebą - przekazała Kancelaria Sejmu.

Jak poinformowano w komunikacie na stronie izby, w środę minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba złożył wizytę u marszałek Sejmu Elżbiety Witek; rozmowa dotyczyła agresji rosyjskiej na Ukrainę oraz aktywności parlamentarnej służącej wsparciu naszego wschodniego sąsiada.

Jak czytamy, marszałek Sejmu podkreśliła podczas spotkania z Kułebą, że "cała Polska jest pełna podziwu dla bohaterstwa, walki i zaangażowania narodu ukraińskiego, władz Ukrainy i ukraińskich żołnierzy". Jak zaznaczyła Witek, cytowana w komunikacie, Polska - której granicę od 24 lutego przekroczyło ponad 2,3 mln uchodźców z Ukrainy - nadal jest aktywnie zaangażowana w pomoc.

Według Kancelarii Sejmu, Witek zaznaczyła, że działalność parlamentarna w Polsce, w ogromnym stopniu skoncentrowana jest wokół kwestii dotyczących sytuacji w Ukrainie. "Parlamenty krajów europejskich mają ogromną rolę do odegrania w obecnej sytuacji. Niestety niektóre z państw nie do końca zdają sobie sprawę z zagrożenia płynącego ze strony Federacji Rosyjskiej" - powiedziała marszałek. Elżbieta Witek zapewniła szefa ukraińskiej dyplomacji, że Sejm jest w stałej gotowości do podejmowania niezbędnych decyzji w obecnej sytuacji.

Jak czytamy w komunikacie, minister spraw zagranicznych Ukrainy podziękował za pomoc i okazane wsparcie ze strony obywateli polskich dla narodu ukraińskiego oraz podkreślił, że ze wszystkich krajów UE, to Polska zrobiła najwięcej, jeśli chodzi o bezpośrednią pomoc.

"Dmytro Kułeba wyraził również wdzięczność za przyjmowanie przez polski parlament ustaw mających na celu ułatwienie funkcjonowania osób, które w wyniku działań wojennych musiały opuścić Ukrainę. Podziękował również za aktywność polskich parlamentarzystów na arenie międzynarodowej - jeśli chodzi o kwestie ukraińskie" - podkreśliła Kancelaria Sejmu.