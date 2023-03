Marszałek Sejmu: z wielkim szacunkiem odnoszę się do osób niepełnosprawnych i ich opiekunów

Z wielkim szacunkiem odnoszę się do osób niepełnosprawnych i ich opiekunów – zapewniła marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Zarazem oceniła, że przejęcie przez klub KO obywatelskiego projektu ws renty socjalnej, którego uchwalenia domagają się protestujący w Sejmie, pokazuje, że jest to sprawa polityczna.

Marszałek Witek spotkała się w poniedziałek z mieszkańcami Świdnicy w ramach objazdów polityków PiS po kraju - "Przyszłość to Polska". Przez uczestników spotkania Witek była pytana m.in. o pomoc osobom z niepełnosprawnościami i protest ich opiekunów w Sejmie.

"W tej chwili w sposób niespodziewany osoby niepełnosprawne zostały wprowadzone od Sejmu przez trzy posłanki. W Sejmie obowiązuje regulamin; jesteśmy zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa osobom odwiedzającym. PO nie chciała wziąć odpowiedzialności za te osoby" - powiedziała Witek.

Dodała, że mówienie, że rząd Zjednoczonej Prawicy nic nie zrobiły dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów jest kłamstwem. "Oczywiście to, co zrobiliśmy nie zaspokaja wszystkich potrzeb, ale nie można mówić, że nic nie zrobiliśmy. Podwyższyliśmy rentę socjalną, zasiłek opiekuńczy" - mówiła marszałek.

Witek wskazał, że rząd Zjednoczonej Prawicy chce zrobić "jeszcze więcej". "Toczą się rozmowy z osobami niepełnosprawnymi i ich opiekunami. Oni artykułują, że chcą mieć możliwość zarobkowania i to jest słuszny postulat" - mówiła.

Marszałek stwierdziła, że posłanka KO Iwona Hartwich chciała, aby "został złamany regulamin" i bez przeliczenia głosów złożonych pod obywatelskim projektem ustawy ws renty socjalnej projekt ten został poddany pod głosowanie. "Na szantaż do łamania regulaminu i ustaw ja się nie godzę, dlatego nie było moje zgody i te głosy są teraz liczone" - powiedziała Witek.

Dodał, że "PO przejęła ten projekt obywatelski". "Mamy kuriozalną sytuacją, że złożono projekt poselski, w którym nawet przecinka nie zmieniono razem z tym projekt obywatelskim. To pokazuje, że jest to sprawa polityczna, a nam zależy na tym, aby rozwiązać problem osób niepełnosprawnych" - mówiła Witek.

Opiekunowie dorosłych osób z niepełnosprawnością wraz ze swoimi podopiecznymi wznowili w ubiegły poniedziałek protest w Sejmie, prowadzony wiosną 2018 r. Domagają się podwyższenia renty socjalnej do wysokości najniższego krajowego wynagrodzenia, które wynosi 3490 zł brutto. Renta socjalna jest corocznie waloryzowana i od 1 marca 2023 r. wzrosła do 1588,44 zł brutto. Protestujący zaprezentowali obywatelski projekt ustawy o rencie socjalnej, realizujący ich postulat. Hartwich zaapelowała we wtorek z mównicy sejmowej do marszałek Sejmu Elżbiety Witek o to, by złożony już projekt był procedowany na trwającym wówczas posiedzeniu Sejmu.

Posłanki KO: Małgorzata Kidawa-Błońska, Marzena Okła-Drewnowicz i Iwona Hartwich poinformowały w poniedziałek, że klub Koalicji Obywatelskiej przejmuje obywatelski projekt ustawy ws renty socjalnej, podwyższający wysokość renty do minimalnego wynagrodzenia, i zgłasza jako swój.

Poprzedni protest opiekunów osób niepełnosprawnych i ich podopiecznych w Sejmie trwał wiosną 2018 r. Zgłaszali oni wtedy dwa postulaty - zrównania renty socjalnej z minimalną rentą z tytułu niezdolności do pracy oraz wprowadzenia dodatku "na życie", zwanego też "rehabilitacyjnym" dla osób niepełnosprawnych niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia w kwocie 500 złotych miesięcznie. Protestujący przekonywali, że zrealizowano wtedy jeden ich postulat - podniesienie renty socjalnej. Po proteście ich uczestnicy, m.in. Iwona Hartwich, otrzymali zakaz wstępu do Sejmu. Hartwich w 2019 r. kandydowała jednak do Sejmu z list Koalicji Obywatelskiej i została wybrana.