Marszałek Sejmu: zajmę się problemem bezpieczeństwa dzieci

Zamierzam w najbliższych dniach - zarówno w sposób instytucjonalny, ale także ustawowy - dotknąć problemu bezpieczeństwa dzieci - zapowiedziała marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Dodała, że w tej sprawie zaprosi do Sejmu przedstawicieli środowisk mogących pomóc, m.in. psychologów i nauczycieli.

Marszałek Witek w poniedziałek po południu spotkała się z mieszkańcami Świdnicy w województwie dolnośląskim. Nawiązała do - głośnych ostatnio - drastycznych przypadków agresji wśród młodzieży.

"To co obserwuję od dłuższego czasu i co jest moim zdaniem ogromnym problemem, którym postanowiłam zająć się także osobiście, bo patrzę i widzę, co się dzieje z naszymi dziećmi, co się dzieje z nasza młodzieżą, to potężna agresja" - mówiła marszałek Witek.

Wymieniła w tym kontekście m.in. wydarzenia z Zamościa i Pruszkowa. W Zamościu pod koniec lutego 16-latek idący chodnikiem został zaczepiony i śmiertelnie pobity przez grupę młodzieży. Zatrzymano czworo nastolatków. Natomiast w piątek w internecie pojawiły się filmy, na których widać grupę nastolatków, którzy w Pruszkowie znęcają się nad nastoletnim chłopakiem. Do tej sprawy zatrzymano sześcioro nastolatków.

Jak oceniła "dzieci nie radzą sobie z problemami, coraz więcej młodych ludzi widzimy na korytarzach u psychiatrów". "Oni są ciągle w smartfonach, ciągle są w wirtualnym świecie, nie znają świata realnego, zaczynają się gubić, nie bardzo wiedzą, gdzie mają się zwrócić ze swoimi problemami" - mówiła marszałek Sejmu.

Dodała, że "dorosłym wydaje się, że dzieci nas nie obserwują". "Nie, dzieci są znakomitymi obserwatorami, lepszymi od nas i czerpią przede wszystkim wzór z nas. Jeśli my, jako rodzice, jako nauczyciele, jako politycy, zachowujemy się w sposób wulgarny, bezczelny, obrażamy, kłamiemy, jesteśmy agresywni, to młodzi ludzie, którzy są naszymi dziećmi, wnukami, może dziećmi sąsiadów, to doskonale obserwują i tracą autorytety" - wskazała.

"To co obserwujemy - samobójstwa, depresje, agresja, uciekanie w świat wirtualny, to niszczy nasze dzieci, niszczy naszą młodzież. Ale to nie młodzież jest temu winna, to my dorośli, to jest nasz obowiązek, my mamy ich przygotować do życia, my mamy ich wychować" - podkreśliła Witek. Jak kontynuowała "to jest trudna sztuka, każdy rodzic to wie, jak trudno wychowywać dziecko, nauczyciele też to wiedzą, dlatego musi tu być naprawdę wielka współpraca i zrozumienie, że nie wolno nam tego tematu przegapić".

Marszałek Witek poinformowała w związku z tym, że zamierza "w najbliższych dniach, zarówno w sposób instytucjonalny, ale także w sposób ustawowy, próbować tego problemu dotknąć, bo ktoś to zrobić musi, trzeba od czegoś zacząć". "My musimy postarać się o to, żeby nasze dzieci i nasza młodzież bezpiecznie mogły pójść do szkoły, bezpiecznie mogły pójść na zajęcia pozalekcyjne, żeby rodzice mieli spokojną głowę, że mojemu dziecku nic się nie stanie" - zaznaczyła.

Przekazała, że zaprosi do Sejmu "wszystkie środowiska, które mogą nam pomóc". "Poproszę psychiatrów, psychologów, lekarzy, policjantów, rodziców, nauczycieli, wszystkich, którzy mogą zabrać głos i podpowiedzieć, jak ratować nasze dzieci i jak pomagać rodzicom". "Przed nami ważna sprawa - ratujmy dzieci, pomagajmy rodzicom" - podkreśliła marszałek Sejmu.

"To powinna być sprawa ponadpartyjna, nas wszystkich, bo to dotyczy dzieci z każdego środowiska" - wskazała Witek. Zastrzegła, że "na pewno tego nie uda się zrobić żadną ustawą w ciągu jednego dnia, ale trzeba to zacząć".