Marszałek Sejmu zaprosiła szefów klubów na rozmowę ws. szczepień

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek poinformowała w poniedziałek, że zaprosiła na środę na godz. 12 szefów klubów i kół parlamentarnych na rozmowę ws. wyjścia ponad podziałami z projektem ustawy dotyczącym weryfikacji szczepień pracowników.

Witek powiedziała na konferencji w Sejmie, że ostatnio nasiliła się - jej zdaniem nieuzasadniona - krytyka rządu za działania w obliczu kolejnej fali epidemii COVID-19.

Zaznaczyła też, że według ekspertów szczyt zachorowań ma nastąpić na przełomie listopada i grudnia.

W związku z tym co mamy robić? Czy mamy rozłożyć ręce i nic nie robić czy jednak próbować szukać jakichś rozwiązań, które pomogłyby złagodzić tę trudną sytuację? - podkreśliła marszałek.

Według marszałek Sejmu, jeżeli kluby i koła parlamentarne na środowym spotkaniu wyrażą zgodę i wolę współpracy, powinien powstać międzyklubowy zespół, który wypracowałby założenia ustawy ws. weryfikacji szczepień.

Witek powiedziała na konferencji w Sejmie, że ostatnio nasiliła się - jej zdaniem nieuzasadniona - krytyka rządu za działania w obliczu kolejnej fali epidemii COVID-19. Zaznaczyła też, że według ekspertów szczyt zachorowań ma nastąpić na przełomie listopada i grudnia. "W związku z tym co mamy robić? Czy mamy rozłożyć ręce i nic nie robić czy jednak próbować szukać jakichś rozwiązań, które pomogłyby złagodzić tę trudną sytuację?" - podkreśliła marszałek.

Zauważyła, że nasiliła się też krytyka wobec projektu ustawy posłów PiS, który ma umożliwić sprawdzenie przez pracodawcę, czy pracownik jest zaszczepiony. "Ten projekt oczywiście do laski marszałkowskiej nie wpłynął, on został ogłoszony, ale natychmiast został potężnie skrytykowany" - powiedziała Witek.

Chodzi o projekt o którym w ubiegłym tygodniu poinformowali posłowie PiS Czesław Hoc i Paweł Rychlik. Poselski projekt ustawy ma pozwolić pracodawcy na zweryfikowanie, czy pracownik jest zaszczepiony przeciwko COVID-19.

Witek zwróciła uwagę, że posłowie mogą wyjść z inicjatywą poselską ponad podziałami jako parlamentarzyści. "Dlatego postanowiłam na środę, na godz. 12 zaprosić wszystkich przewodniczących klubów i kół parlamentarnych, które są w Sejmie - przed chwileczką takie zaproszenia podpisałam i zostały do przewodniczących skierowane - i chcę zobaczyć, czy jest dobra wola, czy są inne pomysły" - dodała marszałek.

"Musimy usiąść i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy chcemy. Czy naprawdę oprócz krytyki, która nie niesie na sobą żadnych propozycji, jesteśmy w stanie usiąść i wypracować takie rozwiązanie, które będzie inicjatywą poselską, ponadpartyjną" - podkreśliła.

Witek podkreśliła, że nie ma gotowego projektu w tej sprawie. Według niej, jeżeli kluby i koła parlamentarne na środowym spotkaniu wyrażą zgodę i wolę współpracy, powinien powstać międzyklubowy zespół - "żeby każdy przyszedł z założeniami", a procesem legislacyjnym zajęłoby się Sejmowe Biuro Legislacji.

"Jeżeli będzie wola, będziemy chcieli zrobić to bardzo szybko" - powiedziała Witek. "Jeżeli tej woli nie będzie, to będzie oznaczało, że to jest zwykłe krytykanctwo, a nie próba wspólnego podejścia do rozwiązań prawnych, które pomogłyby w walce z pandemią i jej skutkami. Wtedy te projekty, które są (przygotowane przez kluby parlamentarne - PAP), będą procedowane, a decyzja Sejmu będzie taka, jaka będzie" - zaznaczyła.

Marszałek Witek była pytana o szczegóły zapowiadanego spotkania z opozycją oraz czy widzi po stronie opozycji wolę do dialogu. W tym kontekście dziennikarz pytał o niedawny wywiad szefa PO Donalda Tuska, który - jak mówił pytający dziennikarz - stwierdził, że walka z pandemią nie jest sprawą opozycji, tylko rządu.

Zdaniem Witek, jedyną receptą Tuska na zwalczenie pandemii COVID-19 jest jego zwycięstwo w wyborach. "To nie jest metoda na zwalczenie COVID-u" - powiedziała.

"Natomiast ja, organizując to spotkanie, mam jedno na myśli. Właśnie to, o czym przed chwilą powiedziałam, czy to jest zwykłe krytykanctwo, po to żeby po raz kolejny dołożyć rządowi w tej trudnej sytuacji. Czy opozycja może być opozycją odpowiedzialną, która w sytuacjach ekstremalnych, bardzo trudnych, które dotykają wszystkich obywateli, związane są z szeroko rozumianym bezpieczeństwem, potrafi jednak na bok odłożyć swoje partyjne i klubowe przekonania, zachowania i w tej najtrudniejszej sytuacji potrafi się wznieść ponad to. O tym się przekonamy w środę" - mówiła marszałek Sejmu.

"Nie zakładam z góry, że nic z tego spotkania nie wyniknie pozytywnego. Nie zakładam też, że wszyscy huraoptymistycznie podejdą do tego tematu" - zaznaczyła.

Jak dodała, dopiero po spotkaniu będzie mogła ocenić, czy opozycja chce odpowiedzialnie podejść do tematu, czy też nie.

W rozmowie z portalem Wirtualna Polska szef PO Donald Tusk został zapytany, jaką strategię walki z pandemią by przyjął, gdyby był premierem. Tusk zaznaczył, że "to nie jest pytanie do opozycji".

"Wzywam polski rząd i premiera Morawieckiego aby ujawnił dzisiaj, jak brzmią rekomendacje Rady Medycznej, którą powołał" - powiedział szef PO. "Rekomendacje Rady Medycznej, które rząd ujawni, przedstawi i będzie chciał przeprowadzić będą mogły liczyć na wsparcie moje i Platformy Obywatelskiej, nawet jeśli przyjdzie nam za to zapłacić polityczną cenę" - dodał. Według Tuska "po to się bierze władzę - dzisiaj rządzi PiS, premier Morawiecki, minister Niedzielski - żeby brać odpowiedzialność za trudne decyzje".