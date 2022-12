Marszałek Sejmu: zawetowanie noweli Prawa oświatowego to suwerenna decyzja prezydenta

Weto do nowelizacji Prawa oświatowego to suwerenna decyzja prezydenta, to jego prawo - naszym prawem było przyjęcie tej ustawy; jako nauczycielka uważam, że kurator oświaty powinien mieć naprawdę duże kompetencje - powiedziała marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

Prezydent Andrzej Duda poinformował w czwartek, że zawetował nowelizację Prawa oświatowego, która m.in. wzmacniała kompetencje kuratorów oświaty w kwestii decydowania o działalności stowarzyszeń i organizacji w szkołach.

Marszałek Sejmu zapytana o decyzję prezydenta zaznaczyła, że "każdy z nas ma swoje kompetencje". "Pan prezydent uznał, że te listy, o których mówił, wpłynęły na jego decyzję - to jest jego suwerenna decyzji" - oświadczyła.

"Jako nauczyciel z wieloletnim stażem, a także jako dyrektor, zawsze byłam za tym, że organ nadzorujący, czyli kurator oświaty, powinien mieć naprawdę duże kompetencje. My jako państwo, a kurator oświaty w terenie, odpowiadamy za jakość nauczania, tego, co się w szkołach dzieje. W czasach, gdy ja rozpoczynałam pracę był jeden organ, i sprawa była jasna. Teraz są dwa organy - prowadzący i nadzorujący, i myślę że na tej drodze kompetencji między jednym a drugim organem występuje sporo zamieszania" - oceniła Witek.

Jak dodała, nie ma zamiaru komentować ani podważać decyzji prezydenta. "To jest jego prawo - naszym prawem było przyjęcie tej ustawy. Przyjęliśmy ją, a prezydent skorzystał ze swojej kompetencji" - powiedziała marszałek Sejmu.

Zawetowana nowelizacja Prawa oświatowe wprowadza zmiany w zasadach działalności organizacji i stowarzyszeń w szkołach i przedszkolach, zwiększa nadzór kuratorów, a także wprowadza zmiany w edukacji domowej. To drugie weto prezydenta do nowelizacji Prawa oświatowego.

Uzasadniając swą decyzję prezydent podkreślał, że mimo długo prowadzonych prac nad ustawą nie udało się osiągnąć społecznego kompromisu, nie było wysłuchania publicznego, a projekt nowelizacji był przedłożeniem poselskim, co ograniczyło konsultacje społeczne. Duda stwierdził, że "z każdej strony sceny politycznej podmioty znajdują w tej ustawie punkty, co do których mają bardzo poważne wątpliwości i wobec których protestują". Prezydent oświadczył, że nowelizacja nie zapewnia tego, na czym mu zależy, czyli spokoju. "Nie potrzebujemy dzisiaj w Polsce dodatkowych napięć" - podkreślił.