Marszałek Sejmu: zawsze otaczaliśmy polskich żołnierzy i polski mundur czcią i szacunkiem (aktualizacja)

Zawsze otaczaliśmy polskich żołnierzy i polski mundur największą czcią i szacunkiem, bo wiedzieliśmy, że to dzięki nim możemy spokojnie spać - powiedziała w niedzielę w Legnicy (woj. dolnośląskie) marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

"Dziś obchodzimy 84. rocznicę - smutną, bolesną, tragiczną - napaści sowietów na Polskę 17 września 1939 roku. Dzisiaj jest Światowy Dzień Sybiraka. Więc czciliśmy pamięć o tych, którzy zostali zamordowani na Wschodzie" - powiedziała marszałek Witek w niedzielę podczas pikniku wojskowego w Legnicy. "Oddaliśmy honory i hołd polskiemu żołnierzowi, który tak dzielnie na wschodnich rubieżach Polski walczył z sowieckim okupantem" - dodała.

Ale - jak mówiła - "dziś także przypada 30. rocznica wyjścia wojsk radzieckich z Polski". "Właściwie po 48 latach nareszcie Polska była wolna, wolna od sowieckiego wojska. I dziś cieszymy się, że mamy tutaj Wojsko Polskie" - podkreśliła Witek i dodała, że "bez względu na to, jaki to był czas - wojny, międzywojnia, pokoju - polski żołnierz zawsze był dla nas kimś wyjątkowym". "Polski mundur także. Zawsze otaczaliśmy polskich żołnierzy i polski mundur największą czcią i szacunkiem, bo wiedzieliśmy, że to dzięki nim możemy spokojnie spać" - zaznaczyła marszałek Sejmu.

Jak podkreśliła, "dziś nie jest inaczej". "Dziś mamy trudną sytuację za naszą wschodnią granicą i wiemy, co znaczy niebezpieczeństwo płynące ze Wschodu. My akurat, szczególnie tu, doskonale sobie z tego zdajemy sprawę" - powiedziała.

"Dlatego te pikniki wojskowe, które organizujemy w całym kraju, są m.in. po to, żeby Polacy zobaczyli, na co wydajemy te miliardy złotych - że wydajemy je na najnowocześniejszy w Europie sprzęt wojskowy, na amunicję, na szkolenia dla polskich żołnierzy po to właśnie, żeby mogli pełnić swoją wartę, swoją służbę dla nas, dla pokoju nie tylko w Polsce, ale i w Europie" - mówiła marszałek Sejmu.

Zwróciła uwagę, że polscy żołnierze walczą także na misjach poza granicami naszego państwa. "Wszędzie tam polski żołnierz jest bardzo wysoko ceniony" - dodała.

Marszałek zachęcała też młodych ludzi do tego, aby wstępowali w szeregi Wojska Polskiego. "Osiem lat temu mieliśmy 95 tys. żołnierzy w polskiej armii, dziś to jest 175 tys., a chcemy, żeby armia polska liczyła 300 tys. żołnierzy znakomicie uzbrojonych, wyposażonych tak, żeby nigdy więcej żaden wróg nie śmiał podnieść ręki na Polskę" - zaznaczyła Witek.

84 lata temu, 17 września 1939 r., łamiąc polsko-sowiecki pakt o nieagresji, Armia Czerwona wkroczyła na tereny II Rzeczpospolitej. Ponad 50 lat później, 16 września 1993 r., wojska rosyjskie opuściły Legnicę, będącą od II wojny światowej siedzibą dowództwa wojsk sowieckich stacjonujących w Polsce. 18 września 1993 r. ostatni żołnierze rosyjscy wyjechali z warszawskiego Dworca Wschodniego do Rosji. W Polsce pozostała tylko misja wojskowa w liczbie około 30 żołnierzy, która nadzorowała tranzyt wojsk rosyjskich z obszaru byłej NRD do Rosji.