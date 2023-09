Marszałek Sejmu: zawsze zależało nam na tym, by policjanci pracowali w godnych warunkach

Zawsze zależało nam na tym, żeby służby mundurowe, policjanci, którzy zapewniają nam bezpieczeństwo i pełnią służbę czasami bardzo niebezpieczną, z narażeniem własnego zdrowia i życia, pracowali w godnych warunkach - powiedziała w Męcince marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek wzięła w piątek udział w uroczystej zbiórce z okazji otwarcia posterunku policji w Męcince (pow. jaworski. woj. dolnośląskie).

Witek zwróciła uwagę, że nowoczesnego komisariatu policji w Męcince nie byłoby, "gdyby nie cel, który postawiła sobie gmina, pan wójt, rada gminy i ludzie, którzy potrafili znaleźć sojuszników, potrafiących pomóc im w realizacji celu".

Elżbieta Witek stwierdziła, że władza PiS przywraca posterunki policji tam gdzie ich nie ma i gdzie są potrzebne

"W 1996 roku ten posterunek został zlikwidowany, w tej chwili my przywracamy te posterunki policji tam, gdzie ich nie ma, gdzie jest taka potrzeba" - podkreśliła. "Niewątpliwie policjanci są tą grupą, która daje nam poczucie bezpieczeństwa. Sama świadomość, że tu w gminie będą policjanci, że tutaj jest posterunek, jest naprawdę bardzo ważna" - stwierdziła.

"Policjanci, którzy zapewniają nam bezpieczeństwo i pełnią służbę czasami bardzo niebezpieczną, z narażeniem własnego zdrowia i życia, my to doceniamy i dlatego zależy nam na tym, by policjanci pracowali w godnych warunkach" - wskazała.

Jak mówiła, bezpieczeństwo to sprawa, która jest dzisiaj najważniejsza. "Mamy zagrożenie bezpieczeństwa tak widoczne, namacalne, jak nigdy wcześniej od zakończenia II wojny światowej. Dlatego szacunek, jakim należy darzyć polski mundur - polskich żołnierzy, polskich funkcjonariuszy, przedstawicieli wszystkich służb mundurowych - jest naszą największą powinnością" - podkreśliła.

Posterunek w Mącinie został sfinansowany ze środków budżetu państwa

"Chcę, żebyście państwo wiedzieli, że bez względu na to, gdzie tę służbę pełnicie - czy na granicy czy w stolicy, czy w takim małym posterunku jak ten w Męcince - że macie wokół siebie ludzi, którzy doceniają waszą ciężką, niebezpieczną służbę, którzy pokładają w was nadzieję, że zapewnicie im poczucie bezpieczeństwa. Chcę was zapewnić o naszej niezłomnie obecności przy was, przy polskim mundurze" - zapewniła Witek.

Nowa siedziba posterunku policji w Męcince została sfinansowana jest ze środków budżetu państwa w ramach Programu Modernizacji Policji, przy współfinansowaniu Gminy Męcinka w ramach Funduszu Wsparcia Policji. Koszt inwestycji opiewa na kwotę ponad czterech milionów złotych.