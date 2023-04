Marszałek Sejmu złożyła wieńce przed Epitafium Katyńskim w Warszawie

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek złożyła wieńce przed Epitafium Katyńskim w Muzeum Katyńskim na warszawskiej Cytadeli. W ten sposób w Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej upamiętniła polskich oficerów i urzędników zamordowanych przez sowietów.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

W czwartek po południu marszałek Sejmu złożyła wieńce i zapaliła znicze przed Epitafium Katyńskim w Muzeum Katyńskim na warszawskiej Cytadeli. Ustawiła też zapalony znicz przed krzyżem znajdującym się na muzealnym placu i przez chwilę modliła się w ciszy.

Następnie marszałek Sejmu zwiedziła część ekspozycji w Muzeum Katyńskim.

Do zbrodni katyńskiej, w wyniku której zamordowano ok. 22 tys. polskich obywateli, m.in. oficerów Wojska Polskiego, policjantów i osób cywilnych należących do elit II Rzeczypospolitej, doszło wiosną 1940 r. Z polecenia najwyższych władz Związku Sowieckiego, z Józefem Stalinem na czele, funkcjonariusze NKWD dokonali masowych zabójstw m.in. w Lesie Katyńskim, Kalininie (obecnie Twer) i Charkowie.

Zbrodnia wyszła na jaw 13 kwietnia 1943 r. Data ta jest obecnie symboliczną rocznicą zbrodni.