Marszałek Senatu: Kto nie słucha młodzieży, ten popełnia wielki błąd

Kto nie słucha młodzieży, ten popełnia wielki błąd; jestem przekonany, że wniesiecie w nasze progi swój młodzieńczy entuzjazm i pasję, a wasze dyskusję będą dla nas wskazówką, jakiej Polski chcecie - powiedział marszałek Senatu Tomasz Grodzki podczas VI posiedzenia Parlamentu Młodych.

Senat poinformował w sobotę, że w gmachu izby - na zaproszenie marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego - odbyło się VI posiedzenie Parlamentu Młodych pod hasłem "Polska - wspólnota małych ojczyzn. Aktywność lokalna i polityka samorządowa z perspektywy młodego pokolenia" z udziałem parlamentarzystek i parlamentarzystów Parlamentu Młodych z całej Polski.

"Senat Najjaśniejszej Rzeczypospolitej jest gotowy do współpracy z wami dla lepszej przyszłości Polski, przyszłości waszej i kolejnych pokoleń" - powiedział podczas obrad marszałek Senatu Tomasz Grodzki, cytowany w komunikacie Izby.

Grodzki podkreślił, że Senat X kadencji jest otwarty dla wszystkich środowisk, "szczególnie tych, którym rządzący odmawiają prawa głosu lub ten głos lekceważą".

"Jestem przekonany, że wniesiecie w nasze progi swój młodzieńczy entuzjazm, pasję i zaangażowanie, a wasze dyskusje i podejmowane uchwały będą dla nas cenną wskazówką, jakiej Polski chcecie - co powinniśmy zrobić, by w sztafecie pokoleń przekazać wam naszą ojczyznę, która będzie bezpiecznym domem dla nas wszystkich, w której godność każdego człowieka będzie szanowana, w której będziemy cieszyć się zdrowiem i czystym powietrzem" - powiedział marszałek Senatu.

Według Grodzkiego, "ten, kto nie słucha młodzieży, popełnia wielki błąd". "My w Senacie to wiemy i dlatego z naszej inicjatywy powstał projekt, by przy radach powiatów i sejmikach województw powstawały młodzieżowe rady. W tym przypadku wyjątkowo większość rządowa zgodziła się z Senatem i odpowiednia ustawa już obowiązuje. To szczególnie ważne, zwłaszcza, że tematem waszych obrad jest aktywność lokalna i polityka samorządowa z perspektywy młodego pokolenia" - kontynuował marszałek Senatu, cytowany w komunikacie.

Grodzki wyraził pewność, że głos młodych ludzi w ich małych ojczyznach będzie mocny i słyszalny przez tych, którzy decydują o rozwoju gmin, powiatów i województw. "Jestem przekonany, że troska o to, co najbliżej was, zainspiruje was do zgodnego działania ponad podziałami na rzecz tego, by w waszych miejscowościach wszystkim żyło się lepiej" - zwrócił się do uczestników obrad.

Przewodniczący komisji ustawodawczej senator Krzysztof Kwiatkowski - również cytowany w komunikacie Senatu - przekonywał z kolei, że nikt z rządzących nie ma prawa zabierać młodym ludziom ich wolności. "Upominajcie się o to, co jest wam bliskie, istotne z punktu widzenia waszych poglądów i światopoglądu, czy to są prawa człowieka, jeśli uważacie, że one są łamane, czy to jest łamanie prawa do demonstracji, jeśli uważacie, że jest ono ograniczone" - mówił Kwiatkowski.

Senator życzył również uczestnikom sobotnich obrad, by działalność publiczna dawała im satysfakcję i by mieli możliwość realizacji swoich pasji.