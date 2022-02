Marszałek Senatu na Florydzie o współpracy gospodarczej między Polską a USA

Kwestiom współpracy gospodarczej między Polską i Stanami Zjednoczonymi, ze szczególnym uwzględnieniem Florydy, poświęcone były rozmowy delegacji polskiego Senatu na czele z marszałkiem Tomaszem Grodzkim podczas wizyty w Miami w USA - poinformowało w piątek Centrum Informacyjne Senatu.

Piątek był drugim dniem wizyty senackiej delegacji w USA. Tego dnia spotkała się ona z przewodniczącym Rady Komisarzy Hrabstwa Miami-Dade Jose "Pepe" Diazem oraz przedstawicielami władz lokalnych.

"Rozmowy dotyczyły m.in. współpracy gospodarczej między Polską i Stanami Zjednoczonymi - ze szczególnym uwzględnieniem Florydy. Marszałek Grodzki zwrócił uwagę, że właśnie w Miami odbywa się Kongres 60 Milionów, którego celem jest łączenie środowisk biznesowych w Polsce z przedsiębiorcami polonijnymi" - przekazano w senackim komunikacie.

Grodzki zaprosił przewodniczącego Diaza do złożenia wizyty w polskim Senacie, by przy współudziale Rady Gospodarczej przy Marszałku Senatu kontynuować rozmowy o możliwościach współpracy. "Dziękując za zaproszenie Jose +Pepe+ Diaz podkreślił, że przedsiębiorcy z Florydy zawsze szukają nowych możliwości do rozwoju i inwestowania" - przekazano.

Jak poinformowano w rozmowach poruszony został także problem opieki zdrowotnej oraz systemu finansowania zdrowia publicznego. W Miami znajduje się bowiem Jackson Memorial Hospital, uważany za jeden z 10 najlepszych szpitali na świecie. Przewodniczący Diaz przedstawił szczegółowe informacje na temat funkcjonowania i finansowania tej placówki.

Marszałek Grodzki wraz z delegacją spotkał się także z przedsiębiorcami, skupionymi w Greater Miami Chamber of Commerce oraz World Trade Center Miami. "Rozmowy dotyczyły możliwości współpracy gospodarczej między Polską i Stanami Zjednoczonymi oraz perspektyw jej rozwoju" - poinformowano.

Z kolei w sobotę delegacja Senatu weźmie udział w Kongresie 60 Milionów w Miami, którego celem jest integracja polskich środowisk biznesowych w kraju i za granicą. "Polonia ma świadomość, że w ciągu najbliższych lat tak Miami, jak i Floryda, jak i Polska, będą dobrymi miejscami do inwestowania. Planujemy rozszerzać i pogłębiać naszą współpracę" - wskazał Grodzki cytowany w komunikacie.

Marszałek Senatu zabierze głos podczas uroczystego otwarcia Kongresu, będzie też gościem honorowym 50. Międzynarodowego Balu Poloneza, który 12 lutego br. odbędzie się w Miami.

Natomiast w niedzielę marszałek Senatu wraz z delegacją odwiedzi Parafię Polskiej Misji Katolickiej Matki Boskiej Częstochowskiej w Pompano Beach oraz spotka się z uczniami i nauczycielami Szkoły Języka Polskiego.

W spotkaniach - obok marszałka Senatu - udział biorą wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka, przewodnicząca komisji zdrowia senator Beata Małecka-Libera, przewodniczący komisji budżetu i finansów publicznych senator Kazimierz Kleina oraz wiceprzewodniczący komisji nauki, edukacji i sportu senator Robert Dowhan.

Piątek był drugim dniem wizyty senackiej delegacji w USA. W czwartek marszałek Grodzki wraz z delegacją spotkał się w Miami z przedstawicielami Florida International University.